В Федерации футбола Португалии выразили надежду на скорое возвращение Роналду

Сроки возвращения капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зависят исключительно от результатов проверки дисциплинарного комитета Федерации футбола Португалии (FPF), заявил глава организации Педру Проэнса. Однако, по его словам, «все надеются», что форвард сможет сыграть в матчах Лиги наций уже в ноябре.