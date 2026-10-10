В Федерации футбола Португалии выразили надежду на скорое возвращение Роналду
10.10.2026, 22:59
Сроки возвращения капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зависят исключительно от результатов проверки дисциплинарного комитета Федерации футбола Португалии (FPF), заявил глава организации Педру Проэнса. Однако, по его словам, «все надеются», что форвард сможет сыграть в матчах Лиги наций уже в ноябре.
«Сейчас время успокоиться … мы все сидим за столом переговоров, и есть огромное желание вернуть нашего капитана. Будет обычный дисциплинарный процесс, независимые органы проведут оценку, но мы отмечаем желание FPF как можно скорее вернуть капитана», — сказал господин Проэнса журналистам (цитата по A Bola). Он отметил, что сам спортсмен тоже стремится вернуться в сборную как можно скорее.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду покинул расположение сборной в конце октября, поссорившись с главным тренером. Жоржи Жезуш сначала впервые за 18 лет не выпустил нападающего на поле, а затем оставил его в запасе и в игре с Данией. FPF временно отстранила футболиста от матчей. Правила федерации позволяют дисквалифицировать Криштиану Роналду на срок до полугода или оштрафовать его на сумму от €500 до €1 тыс.