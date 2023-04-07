Джо Байден продлил на год санкции против России из-за спецоперации

Президент США Джо Байден продлил на год режим санкций против России, которые были введены после начала военной операции на Украине.
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst, Reuters
Вредоносная деятельность российского правительства, связанная, в том числе, с нарушением территориальной целостности государств, послужила причиной для продления чрезвычайного положения после 15 апреля 2013 года, сообщается на сайте Белого дома.
«Таким образом, … я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 14024»,— говорится в размещенном на сайте Белого дома заявлении господина Байдена.
Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от определенных опасных действий РФ было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024. 8 марта 2022 был выпущен указ 14066 о расширении масштабов чрезвычайного положения, объявленного указом 14024.
«20 августа 2021 года, 11 марта 2022 года и 6 апреля 2022 года я издал указы 14039, 14068 и 14071, соответственно, о принятии дополнительных мер в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным указом 14024»,— говорится в сообщении Белого дома США.
После начала военной операции в феврале 2022 года западные страны продолжили вводить санкции в отношении РФ, ранее связанные с присоединением Крыма.
За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».