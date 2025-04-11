Песков: Путин и Трамп могут созвониться по итогам встречи с Уиткоффом

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Сегодня, 11 апреля, господин Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф (слева) и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Стив Уиткофф (слева) и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Созвон президентов по итогам этой встречи «теоретически возможен», сказал господин Песков. «Или да, или нет»,— добавил пресс-секретарь президента «РИА Новости».

Российский президент проводит переговоры с американским спецпосланником в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Во время предыдущей встречи 13 марта, как утверждали в Кремле, глава государства передал через господина Уиткоффа «дополнительные сигналы» президенту США.

По словам Дмитрия Пескова, детали переговоров господ Путина и Уиткоффа будут закрыты. Ранее представитель Кремля говорил, что на встрече планируется обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также передать Дональду Трампу «озабоченности России».

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».