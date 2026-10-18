Возместительное поведение
Структура микроэлектронного холдинга ГК «Элемент» подала иск к Минпромторгу
Дочерняя структура ГК «Элемент» НИИМА «Прогресс» намерен взыскать с Минпромторга около 300 млн руб. Собеседники “Ъ” полагают, что речь может идти о невыплаченной субсидии на развитие ЭКБ. Сам «Прогресс» был оштрафован регулятором уже трижды за просрочки освоения серийного производства схем.
Российский дизайн-центр в области микроэлектроники, дочерняя структура ГК «Элемент» НИИМА «Прогресс» подал иск к Минпромторгу на сумму 314,8 млн руб. за невыплаты по договору от 2022 года. Это следует из карточки дела на сайте арбитражного суда Москвы. 8 октября было возбуждено производство. Источник, знакомый с деталями иска, уточнил, что речь идет о просрочке по выплате субсидии на микроэлектронное развитие.
Субсидии на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) выделялись в рамках постановлений правительства №109 и №1252. Первое устанавливает правила возмещения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Второе устанавливает правила выдачи субсидий на обеспечение части затрат на создание ЭКБ и модулей.
В 2024 году «Ведомости» писали, что у разработчиков радиоэлектронной продукции возникли проблемы с получением субсидий, хотя формально программа субсидирования не была прекращена. Тогда источники издания связывали это с отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова в мае 2024 года. Тогда же представитель Минпромторга уточнял, что выдача субсидий будет приведена в соответствие с общим нормативным порядком субсидирования.
Судебные споры вокруг субсидий не редкость, говорит руководитель практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Казарин. Но наиболее распространены споры о взыскании средств с получателя субсидии из-за недостижения целевых показателей, а также судебные дела по заявлениям об оспаривании получателями требований о возврате финансирования, говорит он. В феврале CNews писал, что Минпромторг штрафовал НИИМА «Прогресс» на сумму 429,3 млн руб., в мае — еще на 24 млн руб. Совокупные претензии Минпромторга к НИИМА «Прогресс» составляют около 500 млн руб. за просрочку освоения серийного производства микросхем.
Представители Минпромторга и ГК «Элемент» отказались от комментариев по иску компании к регулятору. Представитель «Элемента» добавил, что дочерние компании группы ведут хозяйственную деятельность и используют судебные механизмы для защиты своих интересов, когда это необходимо.
Задержки субсидий Минпромторгом встречаются с середины 2024 года из-за бюджетного дефицита, подчеркнула старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. Минпромторг оценивал нехватку финансирования только электронного машиностроения в размере 30 млрд руб., напоминает она. Но и российские производители из-за санкций 2022 года, закрывших доступ к зарубежным системам и оборудованию, действительно задерживают сроки исполнения, говорит госпожа Комиссарова. Практика решений судов здесь неоднородна: например, «Русская кожа» и «Алтайский химпром» выиграли в суде в похожих делах, а с «Байкалтексткома» взыскали около 50 млн руб., добавила она.
Представитель дизайн-центра НТЦ «Модуль» сообщил, что не сталкивался с тем, чтобы Минпромторг не выплачивал субсидии «на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы, модулей и программно-аппаратных комплексов». Представители «Байкал электроникс» и Yadro от комментариев отказались.
Когда речь идет о сумме в сотни миллионов, а собственный денежный поток источщается, иск становится рабочим инструментом возмещения убытков, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова. В ситуациях, когда у материнской компании проблемы с прибылью, дочерние структуры зачастую финансируют себя сами, и попытки вернуть средства не удивительны, говорит она. Выручка ГК «Элемент» за первое полугодие 2026 года по МСФО составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 10