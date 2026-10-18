Возместительное поведение

В 2024 году «Ведомости» писали, что у разработчиков радиоэлектронной продукции возникли проблемы с получением субсидий, хотя формально программа субсидирования не была прекращена. Тогда источники издания связывали это с отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова в мае 2024 года. Тогда же представитель Минпромторга уточнял, что выдача субсидий будет приведена в соответствие с общим нормативным порядком субсидирования.