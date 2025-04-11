Песков: переговоры Путина и Уиткоффа носят закрытый характер

Детали переговоров президента Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом будут закрыты, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

«Встречи не были секретом, это уже третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Собственно, самое первое рукопожатие — это совершенно нормальный показатель. Все-таки уже не первый раз встречаются»,— сказал господин Песков журналисту Павлу Зарубину. Так он пояснил, почему в этот раз начало встречи президента со Стивом Уиткоффом показали открыто.

«Но сам процесс переговоров — это закрытый процесс»,— уточнил представитель Кремля. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Президент проводит переговоры с американским спецпосланником в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Во время предыдущей встречи 13 марта, как утверждали в Кремле, глава государства передал через господина Уиткоффа «дополнительные сигналы» президенту США Дональду Трампу.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».