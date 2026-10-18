Платежный баланс не укладывается в прогноз

ЦБ, согласно июльскому прогнозу, ожидает объем экспорта в целом за год на уровне $506 млрд, экономисты—участники октябрьского макроопроса регулятора — $519 млрд (при этом оценки импорта пока совпадают — $436 млрд). Исходя из фактических цифр за восемь месяцев, прогноз ЦБ предполагает сокращение экспорта в сентябре—декабре примерно на 4% к тем же месяцам прошлого года, консенсус — его увеличение на 3,6%.