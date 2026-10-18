Платежный баланс не укладывается в прогноз
Мониторинг внешней торговли
Профицит счета текущих операций РФ за январь—август 2026-го вырос до $35 млрд с $21 млрд годом ранее, следует из данных Банка России. Основной вклад в рост показателя внесло увеличение профицита торговли товарами. Экспорт за восемь месяцев вырос на 17,6%, до $312,4 млрд, импорт — на 14,8%, до $220,8 млрд.
ЦБ, согласно июльскому прогнозу, ожидает объем экспорта в целом за год на уровне $506 млрд, экономисты—участники октябрьского макроопроса регулятора — $519 млрд (при этом оценки импорта пока совпадают — $436 млрд). Исходя из фактических цифр за восемь месяцев, прогноз ЦБ предполагает сокращение экспорта в сентябре—декабре примерно на 4% к тем же месяцам прошлого года, консенсус — его увеличение на 3,6%.
По расчетам аналитиков Райффайзенбанка, в августе с исключением сезонности товарный экспорт немного снизился ($43–44 млрд), но сохранился вблизи высоких уровней последних месяцев.
Импорт также сократился незначительно, оставшись в районе $30 млрд (см. график). Экспорт поддержали поставки минеральной продукции (несмотря на падение физических поставок нефтепродуктов). Цены на основные сырьевые товары российского экспорта растут после снижения летом: на 9 октября соответствующий индекс Центра ценовых индексов достиг 104,84 пункта.
Из данных платежного баланса следует, что фактическая динамика внешних доходов пока не укладывается в прогноз ЦБ: превышение сумм к выплате за рубеж над суммами к получению из-за рубежа по итогам восьми месяцев составило $22,9 млрд — это больше заложенного ЦБ на весь год дефицита в $22 млрд.
При сохранении отрицательного сальдо по этой статье для достижения ожидаемого годового профицита текущего счета в $48 млрд потребуется более благоприятный результат торговли товарами и услугами, чем предполагал регулятор. Августовский рост профицита текущего счета платежного баланса с $1,6 млрд до $3,3 млрд обеспечило как раз сокращение доходов, начисленных иностранным инвесторам, тогда как торговое сальдо уменьшилось.
Восстановлению экспорта до конца года может способствовать договоренность РФ с США по поставкам дизельного топлива.
Аналитики S&P Global предупреждают: объявленные объемы могут соответствовать уже существующим общим поставкам, а существенное увеличение экспорта зависит от восстановления НПЗ. Таким образом, основания ожидать более высоких поступлений от экспорта, чем заложено в июльском прогнозе ЦБ, есть, но размер прибавки пока неясен.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 2