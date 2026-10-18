Техника встраивается в бюджеты
Натуральные продажи бытовой техники растут быстрее денежных
Российский рынок бытовой техники за восемь месяцев 2026 больше увеличился в натуральном выражении, чем в денежном. Это говорит о снижении средней стоимости покупки: потребители выбирают наиболее доступные модели. Рост показателей в ближайшее время будет затруднен, так как сберегательная модель поведения покупателей и рост издержек могут заметно ослабить спрос в первой половине 2027 года.
За январь—август 2026 года российский рынок крупной бытовой техники (КБТ) вырос на 7,4% в натуральном выражении, и снизился на 0,6%, до 338,7 млрд руб. в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Продажи малой бытовая техника (МБТ) выросли на 17,6% в натуральном выражении, (до 91,7 тыс.) и на 13% в денежном (до 294,6 млрд руб.). В обоих сегментах количество проданных устройств растет быстрее выручки, что отражает снижение средней стоимости приобретаемой техники.
Снижение средней цены наблюдается во всех группах крупной бытовой техники, однако показатели различаются в зависимости от канала продаж. В онлайн-продажах удешевление прослеживается во всех категориях КБТ, тогда как в офлайн-рознице отдельные группы, напротив, дорожают год к году. Например, кондиционеры: их средняя цена выросла на 1,5%. Дополнительно аналитики отмечают, что спрос поляризуется: при общем смещении к доступным решениям сохраняется устойчивый интерес к технике с расширенной функциональностью.
В сегменте КБТ основной рост, по данным «ГФК-Русь», за счет своей многофункциональности показали вертикальные моющие пылесосы. За январь—август их продажи составили 789 тыс. против 460 тыс. за аналогичный период 2025 года. При этом средняя стоимость устройства за шесть лет снизилась с 41 тыс. до 20 тыс. руб. Заметный рост продаж показали аэрогрили: 3,7 млн устройств против 750 тыс. в 2025 году.
На рынке сохраняется расслоение потребительского спроса, отмечает директор департамента бытовой техники и электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, в портфеле компании продажи крупной и малой бытовой техники с начала года выросли примерно на 7–10% как в деньгах, так и в штуках. «Вместе с тем предпосылок для ускорения рынка пока немного. Потребители придерживаются сберегательной модели поведения, а рост расходов на логистику и персонал, а также регуляторных издержек и валютные колебания оказывают давление на цены. В связи с этим в первой половине 2027 года спрос может заметно ослабнуть»,— добавил господин Бородин.
Бытовая техника стала одним из ключевых направлений продаж на Wildberries, сообщили в пресс-службе РВБ. При этом если малая бытовая техника как зрелая категория показывает скорее органические темпы роста, то крупная, «относительно новая категория» для компании, выросла в третьем квартале на 66% в денежном выражении по сравнению с третьим кварталом 2025 года. В категории МБТ (среди массовых подкатегорий) в лидерах по росту продаж на Wildberries также аэрогрили (+31% по сумме и +50% в натуральном выражении) и пылесосы (+26% по сумме и +42% в натуральном выражении). В то время как лидеры по обороту в категории КБТ выросли значительно сильнее: холодильники — на 111% по сумме и 126% в единицах, а стиральные машины — на 93% и 113% соответственно.
«В четвертом квартале мы ждем сезонного оживления (11.11, "черная пятница", новогодний спрос), но в основном за счет скидок, поэтому штучные продажи по-прежнему будут расти быстрее денежных»,— говорит директор департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. По итогам года рынок в денежном выражении, скорее всего, выйдет в небольшой плюс. «Восстановление на 3–5% в деньгах, о котором мы говорили весной, реалистично при последовательном снижении ключевой ставки ЦБ»,— заключает она.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 10