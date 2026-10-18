Техника встраивается в бюджеты

Бытовая техника стала одним из ключевых направлений продаж на Wildberries, сообщили в пресс-службе РВБ. При этом если малая бытовая техника как зрелая категория показывает скорее органические темпы роста, то крупная, «относительно новая категория» для компании, выросла в третьем квартале на 66% в денежном выражении по сравнению с третьим кварталом 2025 года. В категории МБТ (среди массовых подкатегорий) в лидерах по росту продаж на Wildberries также аэрогрили (+31% по сумме и +50% в натуральном выражении) и пылесосы (+26% по сумме и +42% в натуральном выражении). В то время как лидеры по обороту в категории КБТ выросли значительно сильнее: холодильники — на 111% по сумме и 126% в единицах, а стиральные машины — на 93% и 113% соответственно.