Россия и США продолжают разговор

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел серию встреч в Вашингтоне с чиновниками администрации Дональда Трампа. Поездка господина Дмитриева стала первым визитом крупного чиновника из РФ за океан после 24 февраля 2022 года и стала продолжением запущенных господином Трампом переговоров между Москвой и Вашингтоном по восстановлению двухсторонних отношений и урегулирования российско-украинского конфликта. Американское турне посланника Кремля состоялось после порции подозрений со стороны хозяина Овального кабинета в адрес президента РФ Владимира Путина в затягивании мирного урегулирования и в момент введения Дональдом Трампом пошлин на товары практически из всех стран мира. Одним из редких исключений оказалась Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Кирилла Дмитриева, «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности», чинят препятствия взаимодействию России и США

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По мнению Кирилла Дмитриева, «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности», чинят препятствия взаимодействию России и США

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В США впервые с начала полномасштабного конфликта России и Украины прилетел высокопоставленный представитель РФ, которым оказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Если, конечно, не считать министра иностранных дел Сергея Лаврова, который с тех пор несколько раз прилетал в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, что, впрочем, формально не считалось за визиты в США.

Для того чтобы спецпредставитель российского президента смог приземлиться на американской земле, Вашингтон временно снял санкции с господина Дмитриева.

В ночь на 3 апреля агентство Reuters сообщило, что, едва прилетев в Вашингтон, глава РФПИ провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, ранее посещавшим Москву и беседовавшим с Владимиром Путиным.

Как подчеркнуло издание со ссылкой на американские источники, «администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня». А буквально накануне Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что был «взбешен» и «очень зол» из-за последних заявлений господина Путина, предложившего ввести временное управление в Киеве. Кроме того, он пригрозил в течение месяца ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если соглашение о прекращении боевых действий не будет достигнуто по вине Москвы. Другими словами, глава Белого дома фактически пообещал сделать так, чтобы российскую нефть стало невозможным купить без каких-либо серьезных последствий.

При этом 2 апреля, когда Дональд Трамп ввел различные двухзначные пошлины на импорт практически из всех стран мира, России в тарифном списке не оказалось. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что РФ не попала под новые барьеры, поскольку введенные против Москвы санкции уже «исключают любую значимую торговлю». Издание Axios, правда, отметило, что, хотя российско-американский товарооборот с 2021 год и упал примерно в десять раз — с $35 млрд до $3,5 млрд, он все равно остается выше, чем взаимная торговля США со множеством стран, попавших в список Дональда Трампа. Ряд экспертов предположили, что глава Белого дома не стал вводить дополнительные пошлины против РФ, поскольку хочет сохранить их как инструмент давления на Москву. Госпожа Левитт заверила, что Россия еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».

Примечательно, что Кирилл Дмитриев, находясь в США, похвалил Дональда Трампа за введение импортных пошлин.

По его словам, таким образом Вашингтон исправляет структурные торговые дисбалансы и создает «прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест».

Несмотря на повышенный интерес СМИ к контактам российского чиновника с американскими коллегами, ни РФ, ни США практически никак не комментировали происходящее в Вашингтоне, отделываясь скупыми комментариями. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что не может раскрыть «никаких деталей» визита Кирилла Дмитриева, и лишь уточнил, что тот отправился в США «по поручению президента, в рамках своего мандата». Господин Песков пообещал, что господин Дмитриев сам «потом даст информацию, по завершении контактов».

Это же пообещал и Кирилл Дмитриев, утром 3 апреля в своем Telegram-канале пространно прокомментировав поездку в Вашингтон, не раскрывая никаких деталей. По словам главы РФПИ, «диалог между Россией и США — важнейший для всего мира — был полностью разрушен при администрации (экс-президента США Джо.— “Ъ”) Байдена», а сегодня же на пути к восстановлению «конструктивного взаимодействия» между двумя странами «стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности».

«Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике»,— заявил господин Дмитриев, дав понять, что его визит в Вашингтон, видимо, должен был сорвать замыслы недоброжелателей, тем более что «каждая встреча позволяет двигаться вперед».

Глава РФПИ добавил, что реальное понимание российской позиции открывает возможности для взаимодействия между РФ и США «в том числе в инвестиционно-экономической сфере».

Таким образом, в комментарии Кирилла Дмитриева ни разу не прозвучала Украина, хотя значительную долю внимания к процессу восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном занимает именно эта проблема.

Антон Васильев