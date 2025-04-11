Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Кремль опубликовал кадры с начала встречи, на которых господа Путин и Уиткофф пожали руки и обменялись несколькоми репликами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что на встрече планируется обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также передать Дональду Трампу «озабоченности России».

Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Он провел переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Предыдущая встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина прошла в Москве 13 марта. Как сообщал Кремль, российский президент передал через американского спецпосланника «дополнительные сигналы» Дональду Трампу.

Лусине Баласян