Из отдыха исключают купание

Роспотребнадзор пока не готов выдать заключение о безопасности пляжей в Анапе. Служба сообщила “Ъ FM”, что в результатах проб со всех пляжей города обнаружились отклонения от санитарных норм. И в ближайшее время ситуация может ухудшиться, предупреждают волонтеры и местные жители. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

А на море белый песок, но с мелкими фракциями мазута и сильным ветром в лицо. Примерно с конца марта из-за штормов в Анапе фиксируются новые выбросы нефтепродукта. Последние значительные произошли 4 апреля, тогда пять участков береговой линии оказались, как выразились волонтеры, «сильно уделаны». Спустя неделю в город-курорт на пару дней снова пришла непогода, ожидаются порывы ветра до 25 м/с и местами волны высотой до 4 м. Такого шторма не было давно, рассказал блогер из Анапы Юрий Озаровский: «Если опять произойдут выбросы, то может быть все гораздо страшнее: все, что есть на дне, волны будут поднимать и выбрасывать. В отелях бешеный спад. Многие, особенно небольшие объекты, заявляют о нулевом бронировании. Пока все очень плохо. Какая-никакая уборка, правда, происходит. Пригнали много людей, потому что был резонанс. Большие пятна мазута были собраны».

Экологи не раз отмечали, что если на берегу нефтепродуктов не видно, то на дне они почти везде. Кроме того, специалисты допускали, что мазут до сих пор может вытекать из обломков танкеров. Профильные службы это не подтверждали. Однако ситуация в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края на особом контроле, рассказали “Ъ FM” в пресс-службе Роспотребнадзора. В пробах воды всех местных пляжей есть отклонения. А что будет с потеплением, предсказать сложно, отметил эколог Георгий Каваносян: «Если сейчас, например, нет нефтяной пленки, то она может появиться при увеличении температуры. Эти пленки при проглатывании токсичны.

Так что, конечно, никто не берет ответственность утверждать, что купальный сезон состоится. Вторичное загрязнение достаточно непредсказуемо. Более точный прогноз будет ближе к маю».

Без заключения Роспотребнадзора гарантировать безопасность купания детей не могут и в Минпросвещения, хоть и отмечают, что лагеря Краснодарского края и Крыма разлив мазута не затронул. В Анапе они заполнены всего на 21%, сообщают власти, а туроператоры уже вернули родителям больше 500 млн руб. за неиспользованные путевки. В лагерях в бухте Сукко ситуация менее драматична, заметил экс-гендиректор детского лагеря «Энергетик» в Анапе и депутат совета муниципального образования города-курорта Леонид Красноруцкий: «Недозагрузка до 30% по некоторым сменам существует, но спрос есть. Пляж абсолютно чистый. Визуально ситуация этого года ничем не отличается от прошлого. Но пострадают больше всего детские лагеря и здравницы, государственные и муниципальные контракты. Период их заключения пришелся на информационную волну, которая захлестнула всю страну. Многие руководители приняли решение либо не проводить конкурсные процедуры, либо перенести. Вот это серьезно отразится на заполняемости таких объектов».

Туроператоры рассказали “Ъ FM”, что снижения броней на лагеря не фиксируют и отмечают, что море в Анапе в этом году детям компенсируют насыщенными программами. А вот спрос на обычные туры упал на 80%. Местные отельеры решились на скидки, правда, несерьезные, в среднем на 15-18%, сетует замгендиректора санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев: «Отельеры не до конца понимают глубину проблемы. Надо снижать стоимость раза в два и забирать хоть какой-то оставшийся турпоток. Кто первым это сделает, тот как-то спасет этот год. Наш прогноз такой, что первые гости приедут на майские праздники, и тогда станет понятным реальное положение дел. Если будет негативный сценарий, сезон можно будет закрывать».

Нарасхват пока только санатории, в некоторых уже 100-процентная загрузка. По оценкам Альянса турагентств, даже по самым средним прогнозам, летом в Анапу приедут около 2,5 млн туристов — принимать грязевые ванны и делать ингаляции.

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Екатерина Вихарева