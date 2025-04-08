Отельеры Анапы снизили цены на июнь на 18,5% из-за падения спроса

Проживание в анапских отелях категории «две звезды» в июне 2025 года подешевело в среднем на 18,5% из-за низкого спроса туристов. Это максимальное снижение среди летних месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование BUTLER Hospitality.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Общий уровень цен на размещение в двухзвездочных гостиницах упал на 13,8%. В июле снижение составило 14,9%, в августе — 12,6%, в сентябре — 9,1%. Все данные приводятся с учетом стоимости питания. Причиной коррекции тарифов стали негативный информационный фон, связанный с последствиями ЧС в Черном море, а также отсутствие дополнительных удобств, среди которых бассейны,— в большинстве бюджетных отелей.

«Максимальные скидки отельеров курорта на июнь логичны: это период, который более всего пострадал от негативного инфофона с мазутом: многие туристы от Анапы не отказываются, но хотят поехать попозже, когда все точно уберут»,— пояснили в АТОР.

Кроме того, снижение стоимости затронуло и гостиницы более высокой категории. В трехзвездочных отелях цены на июнь упали на 4,9%, на август — на 2,5%. При этом в сентябре размещение в среднем подорожало на 9,1%. В четырехзвездочниках скидки оказались минимальными: в июне — 3,3%, в августе — 1,4%, а в июле ценник остался без изменений. Сентябрьские тарифы, напротив, выросли на 17,3%.

По мнению аналитиков BUTLER Hospitality, удорожание осеннего отдыха связано либо с ростом интереса к бархатному сезону, либо с желанием отельеров компенсировать убытки от летних скидок.

По данным АТОР, в Анапе в 2025 году работают 585 классифицированных объектов размещения, из них почти половина (276) — без звезд. Весной бронирования по курорту снизились на 20–30%. Летний сезон также начался с невысокой активности туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Анапе начался демонтаж защитных песчаных валов перед курортным сезоном. Демонтаж конструкций проводят только в районе Бугазской косы после тщательного мониторинга прибрежной территории на предмет выбросов мазутных фракций. К разборке приступили исключительно на участках, где загрязнения не обнаруживались более 14 дней.

Анна Гречко