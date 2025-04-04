Сезон обманутых надежд

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута. По данным оперштаба Краснодарского края, речь о пяти участках береговой линии. Сильнее всего пострадали пляжи в районе санатория «Фея-3» и отеля «Лазурный берег». На кадрах, которые публикуют местные Telegram-каналы, видны большие сгустки нефтепродукта. По словам волонтеров, «просто всё уделано». Экологи отмечают, даже если топлива не видно на берегу, на дне оно почти везде. Эксперты допускают, что из фрагментов затонувших танкеров «Волгонефть» до сих пор вытекает мазут. В конце марта на радиолокационных снимках Керченского пролива был виден разлив. Профильные службы это не подтверждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

4 апреля по береговой линии города-курорта прогулялся местный житель и блогер Юрий Озаровский. По его словам, запах в местах новых выбросов стоит такой же, что и в первые дни катастрофы: «Мы прошли порядка 10 км пляжа. Самые большие выбросы — от Первого проезда в Джемете и до пляжа "Кавказ". Там очень сильно воняло мазутом, местами он и в воде даже был. Людей крайне мало, на нашем пути мы встретили порядка десяти человек. Запах сильнейший, болит голова. Честно говоря, я даже думал закончить обход, но потом мазута стало поменьше, а воздух чище. Буквально два дня я купался в море, и в принципе не заметил выбросов топлива в воде. Вот на пляжике "Афалина" ноги испачкались. Я думаю, что показателен будет, наверное, май: как будет вести себя море, повторятся ли выбросы мазута. Раньше у нас билеты на поезд раскупались в первый час. Сегодня в любые близлежащие курорты, в тот же самый в Сочи, вы билеты не возьмете. Там такой же большой ажиотаж, какой раньше был у нас».

Разлив мазута в Черном море произошел в середине декабря прошлого года, тогда во время шторма раскололись на части и затонули два нефтяных танкера «Волгонефть». Они перевозили более 9 тыс. тонн нефтепродукта, в результате аварии большая часть топлива вылилась в море. Его вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. Для устранения последствий в регионах введены режимы ЧП. Ранее правительство выделило на ликвидацию последствий разлива дополнительные 105 млн руб. к ранее направленным 1,5 млрд руб. Экологи предупреждают, что о безопасном пляжном отдыхе в Анапе в этом году можно забыть — с наступлением еще более теплой погоды осевшая на дне часть мазута начнет всплывать. В Российском союзе туриндустрии на этом фоне в начале марта отчитались о снижении бронирований на летний сезон на 60-70% год к году.

Сезон будет провальным, и сильнее всего ударит по небольшим игрокам рынка, уверен управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов: «Бронирований как почти не было, так и нет. Их в пять раз меньше, чем в обычное время. Я предполагаю, что летом многие самостоятельные туристы приедут сюда на машинах для того, чтобы увидеть своими глазами происходящее, и отправятся дальше, если на пляжах останется мазут. А если нет, то, может быть, кто-то и останется. Совершенно объективный показатель — это WorldSat. Статистика запроса "Отдых Анапа" сейчас в шесть раз ниже, чем в конце сезона, в октябре.

Интереса у людей нет, все в высшей степени пессимистично. Мы ждем минус 60% или 70% от обычной выручки.

Мы-то, конечно, переживем, а какие-то мелкие предприятия общепита наверняка закроются. Персонал разбежится, потом его не соберешь. Эта история будет иметь далекие последствия на несколько лет вперед. Многие гостиницы в аренде находятся. Причем многие их владельцы поступают вообще некрасиво. То есть они приняли предоплату еще до ЧС, сейчас произошла форс-мажорная ситуация, а они клиентам эти деньги не возвращают. Договор особо никакой не заключался, на честном слове было сформировано. И это широкая практика».

Так, по данным СМИ, с одной из местных гостиниц отдыхающие уже пытаются вернуть миллионы рублей за сорванный отдых. Некоторые туроператоры прогнозируют, что Анапа в этом году может недосчитаться порядка 2 млн туристов. Однако, по словам экспертов, стоит еще дождаться комментариев Роспотребнадзора. Ведомство должно допустить или не допустить к использованию пострадавшие пляжи Анапы и Темрюкского района. До 1 марта специалисты Роспотребнадзора должны были провести оценку соответствия черноморского побережья санитарным требованиям. И с тех пор данных по Анапе пока не было, указал гендиректор туроператора «Алеан», президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский: «Пока мы видим снижение динамики по сравнению с прошлым годом где-то в пределах 60-70%. Правда, ситуация стала немного лучше по сравнению с двумя месяцами ранее.

Сейчас все-таки какие-то продажи есть, но в основном они приходятся на отели с развитой инфраструктурой, работающей по системе "Все включено". Кроме этого, неплохо бронируются санатории.

Их аудитория, конечно, заинтересована в первую очередь в лечении, поэтому на таких объектах ЧП никак не отразилось. Все остальные все-таки значительно просаживаются. Мы ждем официальную позицию, только после нее можно ожидать каких-то существенных изменений. Ну или уже туристы окончательно примут решение не ехать на курорт, и в этом случае рынок сможет как-то реагировать и формировать некие другие предложения, понимая, что моря и пляжа не будет. Но, не исключено, что Роспотребнадзор скажет, что в целом ситуация стабилизируется, и в таком случае можно ожидать отложенного спроса».

По предварительным оценкам Роспотребнадзора, благоприятная обстановка для запуска курортного сезона будет в Крыму, Сочи, Новороссийске и Геленджике. По оценкам Альянса туроператоров России, число бронирований в Геленджике и Сочи выросло на 17-18%. В администрации Анапы тем не менее сообщили, что активно готовятся к приему отдыхающих. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива мазута в Черном море почти в 85 млрд руб. Ведомство обязало их выплатить владельцев танкеров «Волгонефть». На добровольное возмещение компаниям дали месяц.

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Екатерина Вихарева