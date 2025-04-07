Подлили масла в мазут

Выбросы, предположительно пальмового масла, обнаружены на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район). Источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура. Экологи предполагают, что вещество могло попасть в море с танкера-масловоза. По их словам, пальмовое масло губительно для обитателей прибрежной полосы.

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Выбросы твердого белого вещества, предположительно пальмового масла, на побережье Анапы были обнаружены 5 и 6 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Загрязнена десятикилометровая береговая линия Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Волна.

«По предварительным данным после анализа специалистов, это пальмовое масло. Сотрудниками Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения»,— сказано в сообщении оперштаба.

В пресс-службе администрации региона «Ъ-Кубань» сообщили, что силами команд муниципалитетов, которые очищают берег Анапы от мазута, пальмовое масло убрали с прибрежной полосы. Его объемы не уточняются.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту выброса пальмового масла у побережья Анапы. В ведомстве уточнили РБК, что источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

По мнению члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко, пальмовое масло могло попасть в море в результате аварийной ситуации, которая случилась при перевалке масла в порту Тамань или при его транспортировке.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал ТАСС, что, по его данным, в порту «Тамань» утечки не было, масло, вероятно, попало в море с судна, которое его перевозило. «Это, конечно, не мазут, а пищевой продукт, но… Для маленьких жителей прибойной полосы, например рачков, это губительно. Масло забивает дыхательные пути, пленка снижает доступ кислорода для живых организмов»,— отметил господин Пукалов.

«Это, конечно, не мазут, а пищевой продукт, но… Для маленьких жителей прибойной полосы, например рачков, это губительно. Масло забивает дыхательные пути, пленка снижает доступ кислорода для живых организмов»

Через порт Тамань проходит основной объем пальмового масла, импортируемого в Россию. Там расположен специализированный терминал по перевалке пищевых грузов, включая растительные, тропические, жидкие масла, патоку и т. д. Терминал входит в состав компании «Пищевые ингредиенты», принадлежащей холдингу «Эфко». В 2017 году Краснодарский краевой суд приостановил деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» по перевалке пальмового масла через порт Тамань в связи с нарушением требований законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности населения.

В ГК «Эфко» на запрос «Ъ-Кубань» по поводу загрязнения побережья пальмовым маслом ответили, что порт Тамань работает в штатном режиме и никогда не сбрасывает сырье в акваторию: «Причина выброса должна быть установлена в результате независимого расследования с привлечением экологов и контрольно-надзорных ведомств».

Около четырех месяцев назад, 15 декабря 2024 года, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черное море попало около 3 тыс. т топливного мазута, часть нефтепродукта вынесло на берег, особенно пострадала Анапа и Темрюкский район. В Краснодарском крае и Республике Крым, по последним официальным данным, от мазута очистили более 418,7 км берега, собрали свыше 154,3 тыс. т загрязненного песка. Работы продолжаются. Росприроднадзор оценил в 84,9 млрд руб. сумму ущерба окружающей среде в результате ЧП.

Наталья Решетняк