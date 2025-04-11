Воронежский бизнесмен Леонид Арапов потребовал с партнеров еще 612 млн рублей

Вадим Губерский, финансовый управляющий банкротящегося воронежского бизнесмена Леонида Арапова, обратился в арбитражный суд региона с иском к местному ООО «АВА-трейд», московским ООО «АЛ5», ООО «АЛ5-Инвест» и ООО «Международная алюминиевая компания» («МАК»), ростовскому ООО «АЛ5-Юг», а также к Сергею Солодову и межрайонной инспекции ФНС России №12 по Воронежской области. Согласно картотеке арбитражного суда, он принят к производству, предварительное заседание назначено на 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«АВА-трейд» — воронежский алюминиевый завод, основным владельцем которого до конца февраля 2025 года было столичное ООО «АЛ5». 45,5% в «АЛ5» контролирует ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, еще 45,5% — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. В конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к «МАК», которую контролирует «АЛ5 инвест». В уставный капитал были внесены 500 млн руб. от нового собственника. Кроме того, в алюминиевом заводе начался процесс реорганизации в форме присоединения «АВА-трейда» и «АЛ5-Юг» к «МАК».

Истец просит признать эти решения недействительными и передать основную долю «АВА-трейда» от «МАК» к «АЛ5», а также — взыскать в его пользу 611,6 млн руб.

Суд частично удовлетворил ходатайство господина Губерского о принятии обеспечительных мер и запретил инспекции ФНС совершать регистрационные действия в отношении «АВА-трейда», а также — наложил арест на доли «АЛ5» (16,89%) и «МАК» в «АВА-трейде». Кроме того, воронежскому предприятию нельзя исполнять решение о реорганизации.

В конце марта Леонид Арапов через ООО «АЛ5 холдинг» потребовал взыскать 1,8 млрд руб. с «АЛ5 инвест». Согласно картотеке арбитражных дел, иск был составлен с нарушениями, поэтому его оставили без движения до 28 апреля.

До 2017 года господин Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет. «АВА-Трейд» начал подавать в арбитражный суд региона иски к Леониду Арапову: по данным на начало 2023 года, речь шла о сумме свыше 500 млн руб.

С июля 2024 года в Пресненском райсуде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении господина Арапова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Судя по материалам судебных решений о заключении Леонида Арапова под домашний арест, ему вменяется хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. В ноябре 2024 года рассмотрение дела приостанавливали из-за заключения фигурантом контракта на военную службу, однако на СВО он так и не ушел, поэтому процесс возобновили.

Параллельно Леонид Арапов стал банкротом. В августе 2023 года суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества, которая продолжается до сих пор. В середине марта не состоялись торги по продаже земельного участка под Воронежем и девяти парковочных мест в облцентре за 31,1 млн руб. в сумме. Машино-места в том же месяце снова предложили к реализации за 16,7 млн руб. (изначально они оценивались в 18,6 млн руб.). Землю пока не выставляли на повторный тендер.

Подробнее о корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова