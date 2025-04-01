Обвиняемый в мошенничестве воронежский бизнесмен не ушел СВО из-за компромата

Московский городской суд опубликовал апелляционное постановление, по которому в силе был оставлен домашний арест для воронежского предпринимателя Леонида Арапова, обвиняемого в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно этому документу, в ноябре прошлого года рассмотрение его дела приостанавливалось в Пресненском райсуде Москвы из-за заключения им контракта на военную службу. Сразу после этого начальник пункта отбора на военную службу ходатайствовал о возобновлении производства в связи с поступлением в отношении него «информации компрометирующего характера, которая препятствует поступлению на военную службу по контракту».

Иные подробности о причинах возобновления дела в постановлении не указаны. После решения суд назначил подсудимому домашний арест, с которым не согласилась защита. Она попросила избрать для него запрет определенных действий, отметив, что на время приостановки дела с 18 по 20 ноября господин Арапов не скрылся. Апелляционная инстанция отклонила жалобу.

Уголовное дело рассматривается в суде с июля 2024 года года. Его расследованием занималось УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Судя по материалам судебных решений о заключении Леонида Арапова под домашний арест, ему вменялось хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора.

В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия Леонида Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019–2022 годах, а также — якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

Подробнее о корпоративном конфликте на алюминиевом заводе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев