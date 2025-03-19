Имущество воронежского бизнесмена Арапова выставили на повторные торги

Объявлен повторный аукцион по реализации имущества банкротящегося воронежского бизнесмена Леонида Арапова (экс-глава воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд»). К реализации предлагаются девять парковочных мест на улице 9 Января в Воронеже общей стоимостью 16,7 млн руб. Об этом сообщил финансовый управляющий предпринимателя Вадим Губерский.

Стоимость парковочных мест варьируется от 667,5 тыс. до 2,9 млн руб. Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены конкретного лота, размер задатка — 5%.

Подавать заявки можно до 18 апреля, итоги планируется подвести 21 апреля.

На предыдущем аукционе девять парковочных мест, принадлежащих господину Арапову, оценивались в 18,6 млн руб. (разница в 10%). На него никто не заявился. Также признали несостоявшимися торги по продаже земельного участка площадью 4,5 тыс. кв. м в селе Староживотинное Рамонского района Воронежской области. Он оценивался в 12,4 млн руб. Новый тендер пока не объявили.

Иск о банкротстве господина Арапова в январе 2022 года подал банк «Авангард». В апреле 2023 года была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Финансовым управляющим назначили Максима Мокшина. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества.

В марте 2023 года господин Мокшин был отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего. 4 декабря 2024-го они перешли к Вадиму Губерскому.

В ноябре 2024 года ООО «АВА-Трейд» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с требованием пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление еще рассматривается.

Подробнее о финансовых проблемах Леонида Арапова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова