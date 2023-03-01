Тяжела доля туриста

В законную силу начинают вступать многочисленные решения, вынесенные судами по искам воронежского ООО «АВА-Трейд» (структура алюминиевого холдинга «АЛ5») к владельцу 50% этой компании и ее бывшему гендиректору Леониду Арапову. Речь идет о сумме свыше 500 млн руб.: это расходы на авиаперелеты и турпоездки семьи господина Арапова в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств со счетов компании на личные. Господин Арапов попытался обжаловать некоторые решения, но пока суды встают на сторону компании. Юристы опасаются перераспределения долей в бизнесе не в пользу Леонида Арапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд изучает авиаперелеты совладельца воронежского «АВА-Трейда»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Арбитражный суд изучает авиаперелеты совладельца воронежского «АВА-Трейда»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После неудачных попыток обжалования вступили в законную силу первые два решения по искам ООО «АВА-Трейд» к известному бизнесмену Леониду Арапову. Первое из них — взыскание в пользу компании 5,19 млн руб., второе — 21,5 млн руб.

Конфликт восходит к апрелю 2022 года, когда решением единственного участника «АВА-Трейда» — ООО «АЛ5» — полномочия господина Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Вместо него компанию возглавил Сергей Солодов. Господин Арапов контролирует (напрямую и через принадлежащее ему ООО «АЛ5 Холдинг») 50% «АЛ5», Сергей Солодов и Антон Воронов — 45,45%, еще 3,64% — у Анны Лазаревой; менее 1% — у Евгения Солодова. После досрочной смены гендиректора в компании началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок господина Арапова и членов его семьи в 2019-2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет.

К примеру, в 2021 году «АВА-Трейд» перечислил агенту средства за пятидневное размещение в отеле в Турции; сумма договора составила 2,68 млн руб. Стоимость авиабилетов — 740 тыс. руб. Бронировались и другие отели на те же даты. При этом в назначении платежа прямо указывалось, за что проводилась оплата. «Деятельность ООО “АВА-Трейд” осуществляется в России. Не может быть каких-либо производственных целей для поездки в Турцию и длительного размещения в отеле. В документах ООО “АВА-Трейд” отсутствуют какие-либо иные документы об этих услугах»,— утверждали представители нового руководства. Суды эти доводы поддерживали, ссылаясь на нарушение принципа обособленности имущества юрлица от личного имущества. Сам господин Арапов в суды первой инстанции преимущественно не являлся.

Впрочем, не все заявления касаются турпоездок семьи бизнесмена. В декабре 2022 года арбитражный суд по иску «АВА-Трейда» признал недействительным договор дарения доли в уставном капитале компании, заключенный 11 октября 2022 года. Этим договором господин Арапов передавал 100% в «АЛ5 Холдинге» (фактически 45,45% в «АВА-Трейде») своему отцу Геннадию Арапову. В «АВА-Трейде» сочли, что к тому моменту компания подала к господину Арапову иски по убыткам и «неосновательному обогащению» на общую сумму 292,37 млн руб.

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Истец полагал, что передача прав нужна была для предотвращения наложения взыскания на долю Арапова-младшего в основном юрлице (при этом еще в сентябре приставы наложили запрет на распоряжение долями). Суд признал сделку недействительной, отметив, что она совершалась с целью «причинить вред интересам кредиторов».

Еще в одном иске компания требует от господина Арапова передать учредительные документы «АВА-Трейда», а также акты, приказы и иные финансовые документы за период его руководства юрлицом. В заявлении компания попросила взыскать неустойку 50 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения. Дело еще находится на рассмотрении первой инстанции.

«АВА-Трейд» продолжает подавать иски к господину Арапову. Так, 19 января в арбитражный суд поступило заявление о взыскании 362 млн руб. убытков, а 30 января — еще 16,46 млн руб. Таким образом, общая сумма предъявленных ему требований превышает 500 млн руб. Мотивировка ряда заявлений пока не раскрывается.

В «АВА-Трейде» не отвечали на звонки «Ъ-Черноземье». Леонид Арапов в течение двух недель обещал «Ъ-Черноземье» предоставить подробную информацию, но затем перестал отвечать на звонки и сообщения. В беседе с «Ъ-Черноземье» он подчеркивал, что по-прежнему совладелец «АВА-Трейда».

Руководитель Центра корпоративных решений Михаил Рябых, изучивший иски «АВА-Трейда» к господину Арапову, отмечает, что перспективы удовлетворения еще не рассмотренных заявлений «очень высоки»: «По делам, решения по которым уже состоялись, установлено нарушение Леонидом Араповым фидуциарных обязанностей. Арбитражный суд Воронежской области верно сослался на статью Гражданского кодекса, устанавливающую обязанность гендиректора действовать разумно и добросовестно в интересах общества». По его мнению, иск о передаче документов будет удовлетворен, так как бывший руководитель должен передать новому всю документацию.

«Перспективы отмены решений, обжалуемых Леонидом Араповым в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, весьма туманны»,— подчеркивает Михаил Рябых. Также он называет «ничтожно малыми» шансы на обжалование решения о признании договора дарения недействительной сделкой.

Юрист подчеркивает, что в арбитражном суде Воронежской области чаще рассматриваются корпоративные споры о признании сделок недействительными, чем заявления о взыскании убытков с бывших руководителей: «Что касается практики в целом, то буквально в декабре судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрела дело о взыскании убытков с бывшего руководителя, который выписывал себе премии. Три инстанции поддержали экс-руководителя, но коллегия направила дело на новое рассмотрение».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что российское законодательство «не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых совершаются представительские расходы»: «Организация сама решает, какие документы должны такие расходы сопровождать. Ограничения возможны только при наличии контроля со стороны бенефициаров, а если генеральный директор еще и бенефициар, то злоупотребления нередки. Даже если совладелец регулярно вносит в капитал собственное имущество, возможности распоряжаться им ограничены уставом общества, интересами самой компании и других акционеров. Поэтому и общество, и другие совладельцы могут привлечь директора к ответственности в виде компенсации ущерба — в конкретном случае он рассматривается не как бенефициар, а как управленец».

По мнению господина Терентьева, на исполнение решения суда наличие доли в капитале повлиять не должно: «Исполнение требований за счет средств организации в такой ситуации невозможно. Зато вероятна ситуация, когда ответчику придется продать часть доли. И поскольку иски, скорее всего, явились следствием конфликта акционеров, то для изменения структуры собственников могут возникнуть и другие основания».

С декабря 2022 года в арбитражном суде Воронежской области рассматривается заявление банка «Авангард» о признании господина Арапова банкротом. Сумма требований не раскрывается, но банк уже успел уступить их предпринимателю Вячеславу Фальковскому. «АВА-Трейд» подал заявление о вступлении в дело.

Олег Мухин