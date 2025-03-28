Воронежский бизнесмен Леонид Арапов потребовал 1,8 млрд рублей с партнеров

Воронежское ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 1,8 млрд руб. со столичного ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. Согласно картотеке арбитражного суда, иск пока не принят к производству. Суть требований не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Других разбирательств между сторонами в картотеке арбитражных дел не зафиксировано, однако они с 2022 года участвуют в корпоративном конфликте.

«АЛ5 холдинг» и «АЛ5 инвест» владеют по 45,5% московского ООО «АЛ5». Эта компания до ноября 2024 года была единственным собственником воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд». До 2017 года господин Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет. «АВА-Трейд» начал подавать в арбитражный суд региона иски к Леониду Арапову: по данным на начало 2023 года, речь шла о сумме свыше 500 млн руб.

В июне 2024 года в Пресненский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении господина Арапова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О вынесении приговора пока не сообщалось.

Параллельно Леонид Арапов обанкротился. В августе 2023 года суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества, которая продолжается до сих пор. В середине марта не состоялись торги по продаже земельного участка под Воронежем и девяти парковочных мест в облцентре за 31,1 млн руб. в сумме. Машино-места в том же месяце снова предложили к реализации за 16,7 млн руб. (изначально они оценивались в 18,6 млн руб.). Землю пока не выставляли на повторный тендер.

Подробнее о корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова