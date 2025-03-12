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Никто не выкупил имущество воронежского бизнесмена Арапова за 31 млн рублей

Никто не заявился на два аукциона по продаже имущества банкротящегося воронежского бизнесмена Леонида Арапова (экс-глава воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд»). В связи с этим тендеры признали несостоявшимися. Об этом сообщил финансовый управляющий предпринимателя Вадим Губерский.

Имущество выставляли на торги впервые, оно было поделено на десять лотов с совокупной начальной ценой в 31,1 млн руб. Выше всего был оценен земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м в селе Староживотинное Рамонского района Воронежской области — в 12,4 млн руб. Также к реализации предлагали девять парковочных мест на улице 9 Января, 231 в облцентре. Их стоимость варьировалась от 741,6 тыс. до 3,2 млн руб.

Иск о банкротстве господина Арапова в январе 2022 года подал банк «Авангард». В апреле 2023 года была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Финансовым управляющим назначили Максима Мокшина. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества.

В марте 2023 года господин Мокшин был отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего. 4 декабря 2024-го они перешли к Вадиму Губерскому.

В ноябре 2024 года ООО «АВА-Трейд» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с требованием пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление было принято к производству, оно еще рассматривается.

О финансовых проблемах господина Арапова стало известно в 2022 году — в ходе корпоративного конфликта между совладельцами холдинга «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника завода «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия Леонида Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. На тот момент господин Арапов контролировал 50% долей ООО «АЛ5» — напрямую и через принадлежащее ему ООО «АЛ5 Холдинг». Вместо него «АВА-Трейд» возглавил другой совладелец ООО «АЛ5» — Сергей Солодов (тогда Сергею Солодову и Антону Воронову принадлежало 45,45% долей «АЛ5»). Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены гендиректора в компании началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок господина Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет. «АВА-Трейд» начал подавать в арбитражный суд региона иски к Леониду Арапову: по данным на начало 2023 года, речь шла о сумме свыше 500 млн руб.

В июне 2024 года в Пресненский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении господина Арапова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О вынесении приговора пока не сообщалось.

Подробнее о корпоративном конфликте читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова