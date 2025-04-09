Минобороны: 158 БПЛА сбили силы ПВО над 11 регионами

С вечера вчерашнего дня над 11 регионами России, а также над Азовским и Черным морями силами ПВО было перехвачено и уничтожено 158 беспилотников, сообщило Минобороны. Больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 67.

Согласно отчетности военного ведомства, в период с 20:00 8 апреля по 6:00 9 апреля также были уничтожены:

29 БПЛА — над Ростовской областью,

15 БПЛА — над Северной Осетией,

11 БПЛА — над Воронежской областью,

десять БПЛА — над Курской областью,

семь БПЛА — над акваторией Азовского моря,

шесть БПЛА — над акваторией Черного моря,

пять БПЛА — над Белгородской областью,

три БПЛА — над Крымом,

два БПЛА — над Пензенской областью,

по одному БПЛА — над Саратовской и Орловской областями и Ставропольским краем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вечером было атаковано восемь населенных пунктов, никто не пострадал. С утра он заявил, что обстановка в приграничье продолжает оставаться сложной. В Ростовской области силы ПВО отражали воздушную атаку в девяти районах. Также обошлось без жертв, но был эвакуирован дом, где дрон упал на балкон. На фоне атаки БПЛА аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу.