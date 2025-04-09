В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропортах Владикавказа и Грозного. В ночь на 9 апреля под ограничениями остаются пять аэропортов в регионах России.

Работу аэропорты региональных центров Северной Осетии и Чечни приостановили в 1:53 мск 9 апреля.

Вечером 8 апреля в 21:15 аэропорт Ульяновск временно перестал выпускать и принимать воздушные рейсы, в 20:30 — аэропорт Саратова, в 19:26 — Волгограда.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.