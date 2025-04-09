Силы ПВО отражают воздушную атаку в девяти районах Ростовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что с вечера 8 апреля уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах региона. По оперативным данным, пострадавших нет.

«Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали оперативные службы»,— сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Ранее в Росавиации сообщили, что с вечера вторника в нескольких регионах ограничена работа аэропортов. Прием или выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа и Грозного приостановили в 1:53 мск. Этим вечером самолеты также перестали принимать и выпускать в Саратове, Волгограде и Ульяновске.