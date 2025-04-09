Из-за беспилотника на балконе жилого дома в Аксае эвакуированы 48 квартир

В жилом доме в Аксае Ростовской области на бельевых веревках обнаружен упавший беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома»,— написал он. Временный пункт размещения организован в доме культуры «Молодежный».

На месте работают экстренные службы. Координацию взял на себя глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.