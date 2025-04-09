БПЛА атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Беспилотники атаковали Белгородскую область вечером 8 апреля. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, случаи зафиксировали в восьми населенных пунктах. Предварительно, пострадавших при атаке нет.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, БПЛА заметили в городах Шебекино и Валуйки, селах Мешковое, Кукуевка, Отрадное и Борисполье, в хуторе Церковный, а также в поселке Дальний.

Всего оказалось повреждено шесть легковых автомобилей и один грузовой. В домах неподалеку от мест, где сдетонировали дроны, повреждено остекление и части жилых домов.

Ракетную опасность в Краснояружском и Ракитянском районах области объявили вечером 8 апреля. К 23:00 риск атаки распространился по всей территории региона. Отбой ракетной опасности объявили в 23:48.

За первую неделю апреля при обстрелах Белгородской области пострадали 186 домов и квартир, были восстановлены 124 поврежденных ранее.