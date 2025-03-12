Крупнейшие удары БПЛА по России

Атака беспилотников 11 марта 2025 года стала самой массовой с начала СВО: средства ПВО сбили 343 БПЛА, из них 132 — над Курской областью, 91 — над Москвой и Подмосковьем.

До сих пор крупнейшей была атака 1 сентября 2024 года, когда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА над 15 регионами. Большую часть (46 дронов) нейтрализовали над Курской и Брянской (34) областями.

10 сентября 2024 года сбито 144 беспилотника над девятью регионами, из них 72 — над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской.

26 февраля 2025 года силами ПВО поражено 128 дронов. 83 уничтожили в Краснодарском крае, 30 — в Крыму, 8 — над Азовским морем, 5 — над Черным.

29 сентября 2024 года Минобороны РФ сообщало о нейтрализации 125 БПЛА в семи регионах. Большинство было сбито в Волгоградской (67) и Воронежской (16) областях.

24 января 2025 года средства ПВО перехватили 121 беспилотник над 13 регионами. Больше всего было сбито над Брянской (37) и Рязанской (20) областями. Шесть БПЛА сбили над Московской областью, один — над Москвой.

14 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 117 беспилотных летательных аппаратов и четырех ракет над восемью регионами. Над Курской областью сбито 37 БПЛА и 4 ракеты, еще 37 дронов уничтожили над Воронежской областью.

21 июня 2024 года сообщалось о перехвате 114 БПЛА над четырьмя регионами и 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря. 70 БПЛА перехвачены над территорией Крыма и Черным морем, 43 — в небе над Краснодарским краем.