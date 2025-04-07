В ООН обеспокоены отношениями США и Ирана и надеются на посредников

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены напряженностью в отношениях между США и Ираном. В ООН рассчитывают на вмешательство третьих стран, с помощью которых Тегеран и Вашингтон смогли бы согласовать проведение непрямых переговоров.

«Мы, очевидно, обеспокоены растущей напряженностью... Мы также положительно отреагировали на новости о том, что существует возможность проведения непрямых переговоров с помощью третьей стороны. Мы надеемся, что возможность использования посредника в лице третьей страны будет реализована»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

В марте президент США Дональд Трамп установил Ирану срок в два месяца, во время которого Вашингтон и Тегеран должны заключить новую ядерную сделку. Иран отказался вступать в прямые переговоры с США, указав на их политику «максимального давления», но согласился продолжать вести непрямые переговоры с Белым домом. 30 марта Дональд Трамп заявил, что армия США начнет бомбить Иран за отказ от сотрудничества. Позже президент заявил, что введет против Ирана вторичные пошлины в ближайшие недели, если в переговорах по сделке не будет прогресса.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».