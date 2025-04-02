США приняли угрозы Ирана всерьез

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла прибыл в Израиль, где провел оперативные консультации по Ирану. Одновременно с этим Пентагон сообщил о переброске на Ближний Восток очередной авианосной группировки. По оценкам израильского аппарата безопасности, Тегеран, отказывающийся от прямых переговоров с Вашингтоном, может нанести превентивный удар по американским военным объектам, расположенным в регионе. Иранские военачальники уже открыто дают понять, что в зоне их досягаемости находятся многочисленные базы США с тысячами военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Майкл Курилла провел 1 апреля переговоры с главой Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром. В фокусе оперативных консультаций, длившихся почти десять часов, находился Иран и союзные ему формирования.

Израильский аппарат безопасности, на оценки которого ссылается издание Maariv, полагает, что Иран на фоне участившегося обмена угрозами с США вполне может предпринять превентивные «наступательные действия». При этом в еврейском государстве считают, что первоначально иранские удары обрушатся не на него, а на американские базы на Ближнем Востоке — в Ираке или Саудовской Аравии. «Мы должны быть бдительны и готовы к такому варианту»,— приводит Maariv слова военного источника.

Очевидно, эти риски осознают и сами американцы. 1 апреля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что на Ближний Восток решено направить дополнительную авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Она прибудет туда из Индо-Тихоокеанского региона.

По словам господина Парнелла, усиление необходимо для поддержки «региональной стабильности, сдерживания агрессии и защиты региональных торговых путей».

Отдельно шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился дислоцировать на Ближнем Востоке дополнительные авиационные силы, уточнил официальный представитель военного ведомства. «Если Иран или его прокси будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, США предпримут решительные действия для защиты наших людей»,— добавил Шон Парнелл.

Иран отказывается вести прямые переговоры с США по новой ядерной сделке и угрожает ответить на любое военное вмешательство. Выступая 31 марта по случаю Праздника разговения (Ид аль-Фитр), командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде напомнил, что Пентагон располагает десятью военными базами на Ближнем Востоке, где дислоцированы примерно 50 тыс. военнослужащих. Эти точки расположены по периметру Ирана, а значит — находятся в зоне его досягаемости, дал понять военачальник. «Они (американские военные.— “Ъ”) сидят в стеклянном доме. А когда человек сидит в стеклянном доме, он не бросает камни в других»,— указал господин Хаджизаде.

Несмотря на то что Вашингтон сам выступает с воинственной риторикой в адрес Тегерана, ответные заявления в таком же духе он не приветствует, заявил в разговоре с изданием Washington Free Beacon директор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт. Он пояснил, что администрация Дональда Трампа настаивает именно на прямых консультациях с Ираном по новой ядерной сделке, а не на опосредованном диалоге, к которому открыто иранское руководство. «Президент ясно дал понять, что предпочитает прямые дипломатические каналы с Тегераном. Или их (иранские власти.— “Ъ”) ждут серьезные последствия, если они не прекратят свою работу по получению ядерного оружия»,— подчеркнул господин Хьюитт.

Международные посредники тем временем пытаются дать последний шанс дипломатическим усилиям.

В этом месяце генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Иран. Договоренность о подготовке визита была достигнута по итогам его телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи, который состоялся 1 апреля. Инициатива совершить поездку исходила от господина Гросси.

В последний раз директор МАГАТЭ посещал Исламскую Республику 15–16 ноября 2024 года, чтобы ознакомиться с состоянием основных объектов иранской ядерной промышленности — в Натанзе и Фордо. Вероятно, во время нового визита господин Гросси попытается убедить иранских официальных лиц, что переговоры, пусть даже на условиях США, лучше, чем вооруженная конфронтация.

Пока Иран дает понять, что даже силовой сценарий со стороны администрации Дональда Трампа никак не повлияет на его курс. «Дипломатическое взаимодействие работало в прошлом и может работать до сих пор,— заявил господин Арагчи в соцсети X.— Но всем должно быть ясно, что по определению не существует такого понятия, как "военный вариант", не говоря уже о "военном решении"». Глава МИД Ирана подчеркнул, что «катастрофические провалы» на Ближнем Востоке стоили предыдущим американским администрациям свыше $7 трлн. Это та цифра, на которую во время своего первого президентского срока господин Трамп ссылался, чтобы доказать бессмысленность военного вмешательства США на Ближнем Востоке. А именно к нему, похоже, и движется текущая ситуация вокруг Ирана.

Нил Кербелов