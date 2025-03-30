Трамп обещал Ирану «невиданные бомбардировки» за отказ сотрудничать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка прибегнет к бомбардировкам, если Иран не согласится на сделку, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия. Об этом американский президент заявил в интервью NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели»,— сказал господин Трамп. Он также обещал, что Вашингтон введет в отношении Тегерана вторичные пошлины, если тот не заключит ядерную сделку.

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика отвергает прямые переговоры с США о своей ядерной программе. Его слова передавала пресс-служба президента в Telegram. При этом власти Ирана готовы продолжать диалог с Америкой через посредников.

О возможности США начать боевые действия против Ирана говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 23 марта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании вопроса, однако в случае отказа от сотрудничества Иран ждет «не очень хорошая альтернатива».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».