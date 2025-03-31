Трамп пригрозил Ирану ввести вторичные пошлины в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет вторичные пошлины в отношение Ирана через «пару недель», если в переговорах по атомной сделке не будет прогресса. Ранее он также грозил Тегерану бомбардировками.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на странице Белого дома в соцсети X).
Ранее президент США заявил, что армия страны прибегнет к бомбардировкам Ирана, если тот не согласится на сделку. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг прямые переговоры с США по ядерной программе.
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