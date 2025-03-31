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Коммерсантъ FM
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Трамп пригрозил Ирану ввести вторичные пошлины в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет вторичные пошлины в отношение Ирана через «пару недель», если в переговорах по атомной сделке не будет прогресса. Ранее он также грозил Тегерану бомбардировками.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на странице Белого дома в соцсети X).

Ранее президент США заявил, что армия страны прибегнет к бомбардировкам Ирана, если тот не согласится на сделку. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг прямые переговоры с США по ядерной программе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

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