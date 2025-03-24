Иран отверг возможность прямых переговоров с США, допустив непрямые контакты

Тегеран не намерен вступать в прямые переговоры с США на фоне их политики «максимального давления», однако открыт непрямым переговорам с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитывая ежедневные обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это, используя несколько каналов»,— сказал господин Аракчи (цитата по «РИА Новости»).

19 марта портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 13 марта иранский МИД подтвердил, что Тегеран получил письменное предложение американского лидера, доставленное советником президента ОАЭ. Аббас Аракчи тогда заявлял, что у его страны есть «продуманная стратегия» — диалог через посредников и сохранение контактов с «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия). По его словам, вступление в переговоры на фоне проведения Вашингтоном политики «максимального давления» означало бы, что Иран выступит с заведомо слабых позиций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписано в июле 2015 года в Вене между Исламской Республикой Иран и группой стран, включающей Великобританию, США, Россию, Францию, Китай и Германию. Документ подразумевает положения и обязательства сторон. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне не более 300 кг. Также Тегеран пообещал не строить дополнительные тяжеловодные ректоры, не накапливать более 130 тонн тяжелой воды и не разрабатывать взрывные устройства ядерного типа. В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из СВПД. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее о подвижках по ядерной сделке с Ираном — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая