Банки потратились штатно

На фоне высоких финансовых результатов банковская система активно привлекала новых сотрудников. В отдельных случаях органический рост численности персонала за 2024 год составлял 8–10%. Наиболее востребованными оставались специалисты по цифровым технологиям и кибербезопасности. При этом зарплаты в банках росли, как правило, в прошлом году выше уровня инфляции, на 12–16%, а часть кредитных организаций дополнительно выплачивала вознаграждения на основе акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ” на основе опубликованной отчетности банков по МСФО и данных, предоставленных банками, численность персонала кредитных организаций за 2024 год выросла на 5,5%. На банки, чьи данные были проанализированы, включая группы Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, приходится 76% активов банковской системы на 1 января 2025 года (исходя из данных «Интерфакса»).

Во многом динамику определили показатели Сбербанка, численность персонала которого выросла всего на 3,9%. В целом же показатели совпали с оценками прошлого года, когда крупные банки ожидали роста числа сотрудников на 7–20% (см. “Ъ” от 7 февраля 2024 года). В частности, ряд крупных кредитных организаций (Газпромбанк, Т-Банк, банк «Дом.РФ», МТС-банк) показали органический рост числа сотрудников на 8–10%.

Более высокие показатели по другим группам связаны с процессами объединения банков. В частности, как отметили в группе ВТБ, рост численности сотрудников (13%) связан с интеграцией в конце 2024 года с Почта-банком. Как поясняет руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова, рост числа сотрудников на 24% в 2024 году в значительной мере стал результатом интеграции с ХКФ-банком, «в рамках которой к нам присоединилось много их специалистов».

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Ряд кредитных организаций показали и сокращение штата. В значительной мере это коснулось крупных банков с иностранным капиталом, которые сокращали свое присутствие на российском рынке (см. “Ъ” от 5 и 12 февраля). В частности, число сотрудников в Райффайзенбанке сократилось почти на 11%, в Юникредит-банке — почти на 18%. Небольшое сокращение затронуло и ОТП-банк (на 2%). Как пояснили в банке, это было связано в том числе с реализацией «проектов и инициатив, направленных на автоматизацию и диджитализацию процессов (прежде всего взаимодействия с клиентами) и реновацию отделений» (см. “Ъ” от 22 января).

По итогам 2024 года среди массовых профессий лидерами по росту востребованности стали банковские работники, в числе которых менеджеры по работе с клиентами, кассиры, операционисты и инкассаторы. По оценке директора категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, количество вакансий для них увеличилось на 151%. Второе место по приросту спроса заняли экономисты (+58%), на третьем месте — кредитные специалисты (+48%). В Совкомбанке отметили, что органический прирост новых сотрудников был обеспечен за счет специалистов контакт-центра.

Из результатов совместного исследования Б1 и НКР в отношении оценок перспектив банковского сектора в 2025 году (выпущено в марте, опрос банков проходил в январе—феврале) следует, что основными проблемами были удержание квалифицированных сотрудников и нехватка специалистов с необходимыми компетенциями. При этом самыми дефицитными специалистами участники опроса называли тех, кто занимается цифровыми технологиями (62%) и кибербезопасностью (35%).

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По оценке сервиса SuperJob, самыми востребованными специалистами в банковской сфере являются программисты Python, а также специалисты по розничному кредитованию, службы экономической безопасности и автокредитованию. Как отмечает Кирилл Пшеничных, в 2024 году вырос спрос на тестировщиков (на 173%), разработчиков (на 137%), системных администраторов (на 58%) и аналитиков (на 39%).

Разработку банковских систем кредитные организации предпочитают проводить собственными силами, а автоматизацию поддерживающих функций в значительной степени доверяют внешним контрагентам или приобретают сторонние решения, отмечается в исследовании Б1 и НКР. «Банки усиливают свои ИТ-команды для обеспечения высокого уровня кибербезопасности и защиты конфиденциальных данных клиентов»,— поясняет руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы компаний Б1 Геннадий Шинин. Руководитель кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию МТС-банка Дарья Капранова заявила, что банк привлекал кандидатов на новые инновационные финтех-продукты.

При этом за 2024 год средние заплаты в банках, согласно оценкам “Ъ” на основе отчетностей по МСФО, выросли в основном на 12–16% и составили 110–180 тыс. руб. в месяц. Вместе с тем ряд банков, в том числе Сбербанк, МТС-банк, уже активно практикуют выплаты части вознаграждения сотрудникам в виде ценных бумаг, причем в отдельных случаях такие выплаты могут доходить до 25%.

Ольга Базутова