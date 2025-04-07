Численность сотрудников в российских банках

Название Численность сотрудников (тыс. человек) Расходы на персонал в 2024 году (млрд руб.) Изм. за год (%) Средневзвешенная зарплата в 2024 году (тыс. руб./мес.)* Изм. за год (%) Чистая прибыль в 2024 году (млрд руб.) Изм. за год (%) 2024 2023 Группа Сбербанка 308,1 296,6 668,90 16,9 143,4 11,9** 1580,30 4,8 Группа ВТБ 112,0 99,0*** 216,10 13,7 — — 551,40 27,6 Т-Банк 69,7 63,4 114,98 39,9 112,4 28,2 55,26 20,4 Группа Совкомбанка 36,0 28,9**** 75,18 41,6 143,4 15,9 77,23 –18,7 Газпромбанк 31,3 29,0 н.д. — — — н.д. — РСХБ 30,3 30,7 49,92 10,6 111,3 11,7 39,83 25,1 Райффайзенбанк 8,9 9,9 н.д. — — — н.д. — ОТП-банк 6,6 6,7 н.д. — — — н.д. — МТС-банк 6,1 5,6 15,49 23,9 176,4 15,2 12,37 –0,7 Банк «Дом.РФ» 5,4 5,0 17,06 22,5 263,7 13,1 42,34 44,7 Ак Барс банк 5,0 4,7 12,16 34,3 163,3 28,3 7,27 –48,8 Группа банка «Зенит» 2,6 3,1 4,51 –3,9 144,7 14,4 8,64 — Юникредит-банк 2,6 3,2 н.д. — — — н.д. — Экспобанк 1,8 1,7 6,76 –0,4 265,4 –1,0 22,80 104,4