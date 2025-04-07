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Коммерсантъ FM
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Численность сотрудников в российских банках

Название Численность сотрудников (тыс. человек) Расходы на персонал в 2024 году (млрд руб.) Изм. за год (%) Средневзвешенная зарплата в 2024 году (тыс. руб./мес.)* Изм. за год (%) Чистая прибыль в 2024 году (млрд руб.) Изм. за год (%)
2024 2023
Группа Сбербанка 308,1 296,6 668,90 16,9 143,4 11,9** 1580,30 4,8
Группа ВТБ 112,0 99,0*** 216,10 13,7 551,40 27,6
Т-Банк 69,7 63,4 114,98 39,9 112,4 28,2 55,26 20,4
Группа Совкомбанка 36,0 28,9**** 75,18 41,6 143,4 15,9 77,23 –18,7
Газпромбанк 31,3 29,0 н.д. н.д.
РСХБ 30,3 30,7 49,92 10,6 111,3 11,7 39,83 25,1
Райффайзенбанк 8,9 9,9 н.д. н.д.
ОТП-банк 6,6 6,7 н.д. н.д.
МТС-банк 6,1 5,6 15,49 23,9 176,4 15,2 12,37 –0,7
Банк «Дом.РФ» 5,4 5,0 17,06 22,5 263,7 13,1 42,34 44,7
Ак Барс банк 5,0 4,7 12,16 34,3 163,3 28,3 7,27 –48,8
Группа банка «Зенит» 2,6 3,1 4,51 –3,9 144,7 14,4 8,64
Юникредит-банк 2,6 3,2 н.д. н.д.
Экспобанк 1,8 1,7 6,76 –0,4 265,4 –1,0 22,80 104,4

*Оценка “Ъ” на основе количества сотрудников и расходов на персонал, за вычетом обязательных платежей.

**Без учета выплат ценными бумагами.

***Без учета Почта-банка.

****Без учета ХКФ-банка.

н.д.— нет данных.

Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

По данным отчетности МСФО за 2024  год, ответов банков.

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