Численность сотрудников в российских банках

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|Название
|Численность сотрудников (тыс. человек)
|Расходы на персонал в 2024 году (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Средневзвешенная зарплата в 2024 году (тыс. руб./мес.)*
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль в 2024 году (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|2024
|2023
|Группа Сбербанка
|308,1
|296,6
|668,90
|16,9
|143,4
|11,9**
|1580,30
|4,8
|Группа ВТБ
|112,0
|99,0***
|216,10
|13,7
|—
|—
|551,40
|27,6
|Т-Банк
|69,7
|63,4
|114,98
|39,9
|112,4
|28,2
|55,26
|20,4
|Группа Совкомбанка
|36,0
|28,9****
|75,18
|41,6
|143,4
|15,9
|77,23
|–18,7
|Газпромбанк
|31,3
|29,0
|н.д.
|—
|—
|—
|н.д.
|—
|РСХБ
|30,3
|30,7
|49,92
|10,6
|111,3
|11,7
|39,83
|25,1
|Райффайзенбанк
|8,9
|9,9
|н.д.
|—
|—
|—
|н.д.
|—
|ОТП-банк
|6,6
|6,7
|н.д.
|—
|—
|—
|н.д.
|—
|МТС-банк
|6,1
|5,6
|15,49
|23,9
|176,4
|15,2
|12,37
|–0,7
|Банк «Дом.РФ»
|5,4
|5,0
|17,06
|22,5
|263,7
|13,1
|42,34
|44,7
|Ак Барс банк
|5,0
|4,7
|12,16
|34,3
|163,3
|28,3
|7,27
|–48,8
|Группа банка «Зенит»
|2,6
|3,1
|4,51
|–3,9
|144,7
|14,4
|8,64
|—
|Юникредит-банк
|2,6
|3,2
|н.д.
|—
|—
|—
|н.д.
|—
|Экспобанк
|1,8
|1,7
|6,76
|–0,4
|265,4
|–1,0
|22,80
|104,4