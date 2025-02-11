Юникредит-банк сократился в пользу ЕЦБ

Итальянская группа UniCredit уверенно сокращает бизнес в России. За прошлый год депозитный портфель Юникредит-банка сократился более чем наполовину, а кредитный портфель «усох» на 62%. Банк также заметно сократил и сеть отделений. Вместе с тем он смог нарастить и чистые процентные доходы, и чистые комиссионные доходы, что благоприятно отразилось на прибыли — она сократилась лишь на 13%. При этом, несмотря на стремление покинуть российский рынок, UniCredit не собирается кому-либо продавать российскую «дочку» за бесценок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во вторник, 11 февраля, группа UniCredit опубликовала итоги 2024 года, отчитавшись о сокращении российского бизнеса на фоне выполнения требований ЕЦБ. В частности, объем кредитного портфеля российского Юникредит-банка сократился за год на 62,2%, до €1,2 млрд, причем основное снижение произошло в третьем-четвертом кварталах.

Объем депозитов сократился на 51,7%, до €3,6 млрд, также на фоне ускорения оттока во втором полугодии 2024 года. Попутно российский банк сокращал и филиальную сеть — с 56 до 40 отделений.

В презентации для инвесторов UniCredit даже отметил, что уже «превысил» три из четырех самостоятельно установленных целей по сокращению бизнеса на 2025 год. Ранее столь же радикально сокращал активы и пассивы крупнейший банк с иностранным участием Райффайзенбанк (см. “Ъ” от 5 февраля).

Как отмечает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин, общее между иностранными банками, кто исполняет директивы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по сворачиванию бизнеса в России,— сокращение процентной маржи, так как сворачивают и депозитные и кредитные операции, сокращение комиссионных расходов, так как обслуживается «все меньшее количество клиентов».

13,4 процента составило сокращение прибыли российского бизнеса итальянской группы UniCredit по итогам 2024 года

Вместе с тем, как и в случае с дочерним австрийским банком, итальянская «дочка» показала уверенный рост чистых комиссионных доходов — на 35,5% до €249 млн. Более того, Юникредит-банк зафиксировал и рост процентных доходов — на 11,6%, до €818 млн (тогда как Райффайзенбанк снизил этот показатель). Как отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, «комиссионные доходы растут на так называемых косвенных операциях — конверсионных операциях, операциях по обмену валют, операциях, связанных с банковскими гарантиями, аккредитивах».

По словам президента инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, сокращение числа иностранных банков на российском рынке «привело к тому, что оставшиеся игроки оказались в более выигрышном положении и заработали более высокие комиссии за свои услуги, особенно в сфере международных расчетов». В частности, согласно отчетности группы, объем трансграничных платежей Юникредит-банка за прошлый год достиг €9,8 млрд, превысив цель в €8,5 млрд.

В итоге чистая прибыль Юникредит-банка за 2024 год снизилась всего на 13,4%, до €577 млн, тогда как у Райффайзенбанка финансовый результат сократился на 35%, до €873 млн (за счет дополнительно созданных резервов).

По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, характерно, что «для таких банков быстрее падает доходная база, а затем медленнее снижаются расходы, в результате это дает достаточно сильный отрицательный эффект». Как указано в отчетности UniCredit, «незначительная часть прибыли связана с погашениями долга западными компаниями международной группе», что привело в том числе к росту объема трансграничных платежей по всей группе.

UniCredit и другие европейские кредиторы находятся под растущим давлением со стороны ЕЦБ с целью сокращения российских операций. Однако сама итальянская группа, хотя и планирует выходить с российского рынка, не собирается это делать за бесценок. «Если меня не вынудят, я не продам Россию ни за один евро, ни за какую-либо другую цену, которая не является справедливой»,— заявил аналитикам гендиректор UniCredit Андреа Орсель, передало агентство Reuters. В Юникредит-банке и группе UniCredit не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева