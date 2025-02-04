Достижения под давлением

Несмотря на планомерное сокращение бизнеса, российский Райффайзенбанк показал по итогам 2024 года внушительную прибыль по МСФО — €873 млн. Она могла быть и в два раза больше, однако необходимость создания резервов по судебным разбирательствам привела к ее сокращению. Сам банк сохраняет прибыльность на операционном уровне, а клиенты не спешат закрывать в нем счета. При этом высокие ставки на долговом рынке позволяют банку получать значительные процентные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Опубликованные финансовые результаты за 2024 год Raiffeisen Bank International (RBI), головной структуры российского Райффайзенбанка, свидетельствуют о дальнейшем сворачивании российского бизнеса. Как заявил CEO RBI Йохан Штробль в ходе общения с инвесторами, группа продолжает искать варианты продажи Райффайзенбанка: «Мы продолжаем обсуждать с заинтересованными сторонами, пытаемся найти решения» (цитата по «Интерфаксу»). Так, активы российского банка снизились за год на 18,1%, до €16,945 млрд. Кредитный портфель снизился на 30,1%, до €4,18 млрд. Еще сильнее сократился депозитный портфель — на 35%, до €9,5 млрд.

Одновременно значительно сократилось и присутствие банка на рынке: число отделений за год снизилось с 124 до 89, а количество сотрудников — с 9,94 тыс. до 8,86 тыс. человек.

Кроме того, Райффайзенбанк за год резко, на 31,2%, сократил чистые комиссионные доходы (до €793 млн). Это объясняется минимизацией расходов и использования капитала, исключены исходящие валютные платежи из России. Также введены ограничения на прием депозитов, текущие счета с высокими комиссиями за обслуживание. Впрочем, такие действия привели к росту чистых процентных доходов на 15,1%, до €1,62 млрд. Кроме того, численность клиентской базы за год почти не изменилась и составляет 3,2 млн клиентов.

Как отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, «досрочное сворачивание кредитного портфеля несет дополнительные издержки плюс содержание инфраструктуры необходимо дольше, чем полноценный бизнес». «На операционном уровне группа работает в прибыль»,— констатирует директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артем Тузов. Вместе с тем начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев указывает, что «волатильность сокращения кредитного портфеля, депозитов, когда деятельность ведется не в полную силу, гораздо сильнее давит на капитал, чем если бы банк вел бизнес в России в полном объеме».

Тем не менее в итоге Райффайзенбанк смог показать чистую прибыль за год в размере €873 млн.

Однако она оказалась на 35% ниже результата предыдущего года. Это произошло за счет создания в четвертом квартале большого объема резервов. В результате в этом квартале банк получил чистый убыток в размере €240 млн против чистой прибыли в третьем квартале (€409 млн) и в четвертом квартале 2023 года (€317 млн).

Как заявили в Райффайзенбанке, резерв в размере €840 млн был создан «для обеспечения иска МКАО "Распериа"» (см. “Ъ” от 27 декабря 2024 года), банк отразил его в отчетности за четвертый квартал. При этом в банке собираются обжаловать решение суда «в вышестоящих инстанциях». Сам банк тем не менее «полностью готов к любому развитию событий, обладает значительным запасом ликвидности и капитала». Вместе с тем, как считает источник “Ъ” на финансовом рынке, эта сумма, €840 млн, соответствует разнице между суммой иска €2,044 млрд и ожидаемыми поступлениями в виде акций Strabag, которые банк обязан принять на баланс по решению суда.

В целом же текущее финансовое состояние российского банка эксперты оценивают позитивно. Как считает Павел Самиев, банк «может достаточно долго находиться в таком "свернутом" состоянии, существовать и работать с ограниченным набором операций до принятия какого-то иного решения».

Ольга Базутова, Ксения Дементьева