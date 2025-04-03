За потребителей накажут как за террористов

Банк России намерен уравнять штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства. Если идея будет реализована, то штрафы за нарушение прав потребителей вырастут с нескольких десятков тысяч рублей до 0,1–1% от капитала банка. Финансисты считают меру неоправданной, защитники прав потребителей и юристы — на стороне ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В четверг глава ЦБ, выступая в Госдуме, отметила, что законодательные изменения, которые были приняты ранее, работают. Так, по ее словам, в прошлом году жалобы на навязывание платных услуг снизились почти вдвое.

Однако этого недостаточно, необходимо усиление материальной ответственности (размера штрафов за нарушения прав потребителей). «Это сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения»,— заявила госпожа Набиуллина.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, законопроект об усилении ответственности банков за нарушения прав потребителей находится в разработке. Предполагается, что сумма штрафа будет определяться исходя из принципа соразмерности материальной выгоды, полученной в результате допущенных нарушений — от 0,1 до 1% размера собственных средств (капитала) банка.

У Банка России есть идея приравнять штрафы за нарушение прав потребителей к штрафам за отмывание и финансирование терроризма, которые рассчитываются как процент от капитала: 0,1% (минимум 100 тыс. руб.), а при неисполнении предписания в срок — 1% (минимум 1 млн руб.), рассказал “Ъ” глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин: «Это многократно превышает все максимальные размеры штрафов, действующие сегодня за нарушение прав потребителей во всех сферах». Есть, по его словам, непонятный момент — штраф планируется ввести за каждый факт нарушения или по совокупности за систематические нарушения. «Сейчас вокруг этой инициативы ведется очень напряженная дискуссия, и пока неясно, чем все закончится»,— добавляет он. Собеседники “Ъ” из числа банкиров считают действующие штрафы вполне достаточными. Однако комментировать инициативу ЦБ в банках не стали.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 3 апреля: «Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей».

Как сообщила “Ъ” финансовый уполномоченный Светлана Максимова (служба урегулирует споры граждан и финансовых организаций в досудебном порядке), число поступивших в службу обращений в отношении банков возросло в 2024 году в сравнении с 2023 годом на 14%. В основном жалобы граждан были связаны с использованием банками неприемлемых практик при предложении дополнительных услуг при кредите. «Основная проблема с такими услугами состоит в том, что банки заменили их "суррогатами",— продолжает она.— Банки стремятся не допускать грубых нарушений закона, одновременно с тем регулярно изобретая все новые и новые способы его обхода».

Всего за 2024 год служба финуполномоченного выявила более 500 неприемлемых практик кредитных организаций, в деятельности МФО и страховщиков в 2024 году выявлено менее 150 неприемлемых практик. Тема навязанных допуслуг, формально являющихся добровольными, но в реальности отказ от которых повышает стоимость кредитования, не стала менее острой, согласен предправления Международной конфедерации обществ потребителей (КОнфОП) Дмитрий Янин.

В настоящее время для банков не предусмотрено специальных мер ответственности за нарушение прав потребителей, а следовательно, они несут ответственность на общих основаниях, указывает партнер практики частных клиентов, адвокат АБ «S&K Вертикаль» Татьяна Микони.

Установлены следующие штрафы за нарушение прав потребителей финансовых услуг (ст. 14.8 КоАП): для должностных лиц от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц от 20 тыс. до 40 тыс. руб., поясняет управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит. «Для реального влияния на действия банков административные штрафы должны быть выше в десятки раз, чтобы создавать какое-то давление»,— полагает старший юрист ЮК a.t.Legal Илья Пасенко. «Эффективным решением могло бы стать введение штрафов, привязанных к объему операций или прибыли банка»,— заключает председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов