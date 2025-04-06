Четыре человека погибли после ударов США по Йемену

В результате авиаудара США по Йемену погибли по меньшей мере три человека, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники в Минздраве йеменского движения хуситов («Ансар Алла»). Еще по меньшей мере 16 человек пострадали.

Целью удара был район Шууб в йеменской столице Сана. Изначально сообщалось о трех погибших и шести раненых.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о масштабных авиаударах по йеменским хуситам с целью восстановить судоходство в Красном море и Аденском заливе. 31 марта господин Трамп заявил, что удары по Йемену будут продолжаться, пока мятежники не перестанут представлять угрозу.

Сегодня CNN со ссылкой на источники и аналитиков сообщил, что американские бомбардировки не нанесли серьезного урона мятежникам, а ресурсы США в борьбе с движением подходят к концу. По информации канала, победа над хуситами будет достигнута только в случае наземной операции.

Подробности — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».