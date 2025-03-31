Трамп: США будут атаковать хуситов, пока те не перестанут представлять угрозу

Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары по йеменским хуситам будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для судоходства. Он добавил, что удары ВС США по городам Йемена становятся все сильнее с каждым днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Выбор хуситов очевиден: прекратите стрелять по американским кораблям, и мы прекратим стрелять в вас. В противном случае, мы только начали, и настоящая боль еще впереди, как для хуситов, так и для их спонсоров в Иране»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне, 30 марта, хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman и кораблям в Красном море. 25 марта «Ансар Аллах» также сообщило об ударах ракетами и беспилотниками по авианосцу и другим кораблям. В ночь на 21 марта хуситы также заявляли об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту недалеко от Тель-Авива. 15 марта президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель американской операции — восстановить судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Подробности — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».