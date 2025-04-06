Телеканал CNN узнал о возможной наземной операции США против хуситов

Ударов американских ВВС по Йемену будет недостаточно, чтобы нанести поражение движению хуситов. Единственным способом сломить сопротивление может стать наземная операция. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и аналитиков.

Канал утверждает, что американские бомбардировки не нанесли серьезного урона политическому и военному руководству хуситов, а также их ракетным установкам. Это подтверждают регулярные атаки мятежников по объектам в Израиле и по американскому флоту в Красном море.

Телеканал напомнил, что стоимость инициированной Вашингтоном воздушной операции против хуситов уже достигла $1 млрд. Один чиновник сообщил CNN, что ресурсы США на данном направлении подходят к концу.

15 марта американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных авиаударах по йеменским хуситам с целью восстановить судоходство в Красном море и Аденском заливе. 31 марта господин Трамп заявил, что удары по Йемену будут продолжаться, пока мятежники не перестанут представлять угрозу.

Подробности — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».