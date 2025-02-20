Гостиницы Анапы поддержат рублем

До 1 марта власти решат, открывать ли в Анапе туристический сезон. На этом фоне гостиницам и санаториям города-курорта пообещали льготные кредиты. Как заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, объектам туротрасли позволят брать займы до 5 млн руб. под 2% годовых. Эта зона черноморского побережья сильнее всего пострадала из-за разлива мазута после крушения двух танкеров «Волгонефть» в минувшем декабре. Что местный бизнес успеет сделать до начала сезона? Разбирался Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Анапу ежегодно приезжают на отдых порядка 5 млн гостей. До разлива мазута город-курорт планировал нарастить турпоток еще на 10%. Теперь льготные займы — вопрос выживания бизнеса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Есть некоторое количество гостей, которые отменяют свои бронирования, а новые совершаются в минимальном объеме. Все-таки эти средства будут направлены на поддержание именно операционной деятельности предприятий, сохранение трудовых коллективов, выплаты сотрудникам. Нужно смотреть на те формулировки, с которыми выдаются эти кредиты. То есть, скорее всего, они идут на сохранение деятельности предприятий».

Отели еще могут попытаться привлечь не постоянных, а новых клиентов, которым не так важно море. По крайней мере, в ценах с Анапой конкурировать мало кто сможет, отметил заместитель генерального директора санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев: «Власти Анапы сейчас сильно проигрывают в том, что они не ведут политику по снижению цены. Менеджмент отелей и санаториев пока отстает от понимания ситуации и надеется изменить ситуацию за счет каких-то незначительных акций. Одним из выходов является строительство бассейнов. Я лично знаю несколько санаториев, которые активно обсуждают эту форму: предложить в спектр услуг "все включено". Анапа максимально готова к такому формату. Нужно сформировать этот продукт вокруг бассейнов, сделать эту историю недорогой, насколько это возможно».

В любом случае, побережье примет гостей только с разрешения Роспотребнадзора. В течение февраля ведомство намерено провести экспертизу 140 участков. Если те проверку не пройдут, песок заменят полностью, заявил вице премьер Виталий Савельев: «По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне. Решение об открытии и формате летнего туристического сезона будем принимать только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора».

Активисты-экологи с побережья Анапы надеются, что оперштаб найдет оптимальный способ очищать старый песок. Как минимум, перед завозом нового грунта нужны дополнительные исследования, не навредит ли экосистеме побережья он сам по себе. Отправлять при этом отходы на свалку или сжигать мазут тоже не лучший вариант из возможных. Еще одна проблема не будет ли сейчас все напрасно, отметил волонтер, основатель организации «Центр чистой природы» Александр Люкшин: «Есть мазут, который залегает на дне. Не определено конкретно сколько и где. Тут даже не шторма, а именно повышение температуры воды, вероятнее всего, приведет к новым выбросам. Это май, июнь. Если говорить о тех загрязнениях, которые сейчас есть, и предположить, что новых не будет, наша группа продолжает заниматься очищением Бугазской косы, думаю, чтобы ее очистить, нужно не меньше месяца, а, возможно, двух. На очистку пляжей в Витязево и Анапе, если работы будут проводить без техники, уйдет три-четыре месяца».

К середине февраля выбросы в Краснодарском крае продолжаются. Вдоль берега выкопали рвы и сделали двухметровые насыпи. Они растянулись на 7,5 км, отчитывался кубанский опрештаб. Но до весны, как отмечают уже сейчас волонтеры, останутся не все. Многие сооружения просто размыло, без защиты осталась та же Бугазская коса.

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Александра Абанькова