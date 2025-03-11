Ущерб растекается по искам

Мэрия Анапы потребовала от владельцев потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе 211 млн руб. Столько, как утверждается, муниципалитет уже потратил на ликвидацию последствий разлива мазута, и эта сумма неокончательная. Иски были поданы к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг». Последняя свою вину в ЧС не признала. Ранее их оштрафовали на 900 тыс. руб. и 60 тыс. руб. соответственно за нарушение техрегламентов. Тем временем оперштаб Краснодарского края с начала марта почти ежедневно фиксирует новые выбросы мазута на песчаные пляжи Анапы. Кто возместит ущерб? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

С потеплением, как и предупреждали биологи, мазут начал всплывать и растекаться. Штормами его выбрасывает на побережье, а ветер россыпью разносит по песку мелкие засохшие капли и кусочки нефтепродукта. Береговая линия курорта включает 40 км пляжей. От основной массы мазута их очистили волонтеры и спасатели. Ситуация намного лучше, чем в декабре, но картина все еще неприятная, говорит местный житель Александр Величко: «Температура повышается с каждым днем, появился характерный запах мазута. В воде были обнаружены его залежи. Есть локальные очаги и гряды протяженностью по 100-150 м, которые засыпало песком, и сейчас во время штормов эти части мазута регулярно вымываются.

Пляж еще очень далек от того, чтобы принимать гостей. Не хватает просеивающей техники, ручной труд на этом этапе нецелесообразен, так как фракции маленькие и рассредоточены на широком участке береговой линии».

Кроме того, по словам экспертов, еще достаточно пляжей, особенно в Крыму и Севастополе, на которые еще не ступала нога волонтеров, мазут там лежит с декабря. А в Анапе песок на некоторых участках береговой линии просеивают уже в четвертый раз. И это не предел, считает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Птиц в мазуте находят даже в Сочи. Он и на дне, и в воде есть даже там, где его не видно. Мазут будет выбрасываться на берег все лето. Для ликвидации аварии нужны еще миллиарды рублей, причем они могут быть совершенно бездарно истрачены, например, на грохочение мазута на полигоне в Воскресенском, на сжигание загрязненного песка и подобные малоэффективные, но очень дорогостоящие мероприятия».

Ранее правительство выделило на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе дополнительные 105 млн руб. к ранее направленным 1,5 млрд руб. 10 марта мэрия Анапы предъявила иск к судовладельцам потерпевших крушение танкеров. Аналогичное дело рассматривается и в Краснодаре. Там фрахтователь «Волгонефть-212» — «Кама Шиппинг» — ответственность за ЧС не признает и утверждает, что судно принадлежало третьей компании. Та, в свою очередь, требует с фрахтователя 200 млн руб. за нарушение условий аренды. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что дело может закончиться банкротством судовладельца. Однако виновникам в любом случае придется возместить ущерб в полном объеме, указывает адвокат и управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров:

«По общему правилу, по делам о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, отвечает судовладелец.

Если судно было зафрахтовано и будет установлено, что в результате действий фрахтователя причинен вред, также будет привлекаться к ответственности и он. Любое лицо, которое понесло убытки или расходы, связанные с последствиями, вправе предъявить такой иск. Недостаточность денежных средств не будет являться основанием для того, чтобы дело о взыскании ущерба прекратилось. Просто сумма будет выплачиваться длительное время».

По данным Минтранса, ответственность владельцев танкеров «Волгонефть» застрахована почти на 4 млрд руб. Добровольно фигуранты исков готовы компенсировать чуть больше 1 млрд руб., хотя экологии ущерб только водным объектам оценивали минимум в 33 млрд руб.

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Екатерина Вихарева