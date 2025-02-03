Туристы не торопятся в Анапу

Россияне пересматривают свои планы на черноморский отпуск близ Анапы. Каждый шестой из тех, кто думал отдохнуть на побережье Краснодарского края, теперь не уверен, что поездка состоится. Такие данные приводит сервис Superjob. Причина — последствия разлива мазута из-за крушения танкеров. Основной зоной загрязнения оказались пляжи Анапы и Тамани, мазут находили и на побережье Крыма. Впрочем, для 4% респондентов это не составляет проблемы и не станет поводом искать альтернативу. Примечательно, что среди тех, кто собирался отправиться на Черное море, больше россиян с детьми, их почти четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Местные отельеры считают, что говорить о срыве курортного сезона преждевременно. Туристы заняли выжидательную позицию, а реальная картина бронирования станет ясна к середине весны, объясняет заместитель гендиректора курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев: «Сейчас есть приостановка бронирований на летний сезон, люди выжидают, они пытаются понять ситуацию. Большие корпоративные заказчики, которые связаны с отдыхом сотрудников, заранее заключают контракты и они страхуются, сейчас ищут другие объекты.

Для отдельно взятого объекта это может играть какую-то роль, но в целом нет. Когда прогреется море в конце апреля — начале мая, приедут первые люди на отдых, что они реально увидят? Официальные отчеты, что все почистили,— это одно, а то, что будет по факту, будет играть реальную роль. И в этот момент либо выстрелят продажи, люди поймут, что все нормально, будут бронировать, либо у нас все будет печально, тогда, грубо говоря, они отложат отдых.

Дело в том, что, по сути дела, нет мест, куда этот поток мог бы перетечь. Ближайшие курорты все полностью заполнены. Скорее всего, весь основной упор примет на себя Абхазия».

По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в Анапу на прошедшей неделе по сравнению с концом января прошлого года снизился на 40%. При этом взлетел интерес к отдыху на курортах Египта. По некоторым оценкам, в шесть раз. И это несмотря на то, что направление не считается летним. Дополнительным фактором в отрасли называют разницу в цене с Турцией, где отпуск в полтора раза дороже, примерно 280 тыс. руб. на семью.

СМИ ранее сообщали, что в Анапе на фоне экологического бедствия стали массово избавляться от мини-отелей. На досках объявлений появилось около сотни новых предложений о продаже готового гостиничного бизнеса. Такого ажиотажа на самом деле нет, но отельеры с тревогой ждут начала летнего сезона, признается собственник агентства недвижимости из Анапы Владимир Корзаченко: «Анапа меняется в плане качества. Открывается много отелей с тремя-пятью "звездами". В связи с этим частные гостевые дома, которые работали по старой системе, сильно уступают новому сервису.

Как клиент по недвижимости я не вижу какого-то ажиотажа в выставлении объектов, в том числе гостевых домов. В гостиницах просто будут готовиться к сезону, потому что к любому сезону гостиницы всегда в большинстве случаев обновляются. Отельеры готовятся, предприниматели, которые оказывают услуги, магазинчики, лавочки, которые на летний период открываются. Сезон аренды всегда был в феврале-марте, он еще не наступил».

Стоимость готового гостиничного бизнеса в Анапе стартует от 15 млн руб. и может достигать нескольких сотен миллионов. Помимо спорного комфорта пляжей Анапы, экологи предупреждают об опасности такого отдыха. Рассчитывать на чистый песок и свежий морской воздух этим летом туристам не стоит, отмечает генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов, последний месяц он провел на черноморском побережье в качестве волонтера:

«Что они будут делать, если в разгар сезона в Анапе, которая и так с июля вся цветет, плывет какое-то нефтяное пятно? Наверное, сезон не удастся.

Скорее всего, не будет и следующего, потому что последствия максимально глобальные. По моему опыту, если копнуть чуть глубже, идет слой чистого песка, потом вперемешку с мазутом, потом чистого и так далее. Будут туристы, которые едут от предприятий, у которых свои пансионаты, вот они в них и будут жить. Но в сезон приезжают в основные санатории, в детские лагеря, а дети обычно строят замки, роют ямы, они обязательно это все раскопают и отравятся».

По последним данным МЧС, с побережья Краснодарского края вывезли около 180 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. Его утилизируют или очищают на специальном полигоне. Эксперты отмечают, что такие процедуры приведут к изменению рельефа береговой линии и со временем могут нарушить систему естественного обновления пляжей.

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Станислав Крючков