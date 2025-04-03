Филимонов трезво оценил эффективность антиалкогольной компании в Вологде

За последний месяц продажи алкомаркетов в Вологодской области сократились на 50%. О таких промежуточных итогах антиалкогольной компании губернатор региона Георгий Филимонов отчитался в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Видим эффективность антиалкогольных мер. Недавно рассказал об основных цифрах. Отмечаем значительное снижение алкомаркетов и "наливаек" — на 33%. В том числе по федеральным торговым точкам показатель составляет 45,3%. Продолжаем бороться за трезвый и здоровый регион»,— написал господин Филимонов.

Губернатор отметил, что количество пациентов, поступающих с алкогольным опьянением в областную клиническую больницу, снизилось с февраля на 26%. По мнению господина Филимонова, меры «реально начинают работать на уровне здоровья и безопасности вологжан».

Также господин Филимонов рассказал о сборе данных по снижению количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения и обещал поделиться ими в ближайшее время.

Ограничение на продажу алкоголя до двух часов в день действует в Воголодской области с 1 марта. Теперь по закону общепит может продавать спиртосодержащую продукцию с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным и нерабочим праздничным дням. Господин Филимонов утверждал, что ограничения повысят рождаемость в регионе в 1,5–2 раза.