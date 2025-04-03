В каждом доме по пивной

Алкомаркеты есть практически в каждом жилом комплексе, они могут занимать 2–10% от общего объема коммерческих площадей. Этот показатель остается стабильным. В Москве открываются в первую очередь ключевые игроки — «Красное & Белое», «Винлаб», «Ароматный мир» и «Бристоль». Первые две сети сейчас наиболее активны. «Винлаб» существенно нарастил количество магазинов именно за последние два-три года, повлияв на весь рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Корниенко

Фото: пресс-служба Simple Estate Никита Корниенко

Фото: пресс-служба Simple Estate

Формат алкомаркетов начал расти несколько лет назад, по мере общего развития рынка стрит-ритейла в жилых районах. Стало больше предложения, объектов, на которые они могут претендовать. В центре города чаще открываются рестораны, магазины одежды и аксессуаров. Это логично: здесь люди обычно оказываются по работе или при планировании досуга. Но когда они идут домой, то нередко заходят в профильные магазины для покупки алкоголя на вечер. Алкомаркеты стараются быть ближе к потребителю именно в тот момент, когда они наиболее актуальны. Играет роль и стоимость площадей: в спальных районах они очевидно дешевле.

Собственники помещений рассматривают алкомаркеты как одного из самых желанных арендаторов.

Практически все с удовольствием пускают их в свои объекты: сети стабильны, хорошо платят и крайне редко закрываются. Конкурировать они могут только с супермаркетами и аптеками. Особых запросов к помещениям у алкомаркетов нет. Они ориентируются на объекты прямоугольный формы, от 70 кв. м, предъявляют стандартные требования к электричеству и зоне разгрузки. Можно сказать, что подходят 90% помещений в современных жилых комплексах.

Некоторые сети, например «Красное & Белое», нередко требуют от собственника соблюдения довольно жестких обязательств. Но на рынке на это реагируют нормально: они вкладываются в помещение, делают ремонт и строят свою экономику исходя из того, что будут находиться там не год. Помещения стрит-ритейла, занятые одной из популярных сетей алкомаркетов, легко продать как готовый арендный бизнес. Очевидно, в абсолютном выражении их будет становиться все больше и больше.

Сейчас в Подмосковье торговлю алкоголем запрещают в помещениях, двери которых выходят во двор. Они изначально считались на рынке неликвидными, поскольку все арендаторы стремятся работать на первой линии. В результате их занимают лишь 3% алкомаркетов и на рынок нововведения едва ли сильно повлияют. Другое дело — опасения по поводу дальнейшего ужесточения ограничений, появляется риск новых запретов. Но когда есть выбор между ИП и стабильным арендатором-алкомаркетом, собственники, очевидно, выберут именно вторых. Даже если здесь будут какие-то ожидаемые риски.

Если алкомаркеты вдруг действительно уйдут из числа активных арендаторов помещений стрит-ритейла в спальных районах, это будет существенной проблемой прежде всего для их бизнеса.

Но компании умеют адаптироваться. Например, для получения алкогольной лицензии магазин должен находиться не менее чем в 100 м пути от медицинских или детских учреждений. Люди договариваются с ними о временном закрытии, заваривают калитки или возводят заборы для удлинения маршрута. В случае с новыми ограничениями бизнес, очевидно, тоже решит все возникающие сложности.

Магазины разливного пива, с точки зрения собственников площадей, не имеют конкурентных преимуществ. Их развивают в основном индивидуальные предприниматели. Это профильная розница для поклонников пива.

Никита Корниенко, гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate