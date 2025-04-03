«Меры по полному запрету алкоголя могут дать позитивный эффект спустя десятилетия»

О рисках употребления спиртного и возможных последствиях антиалкогольных кампаний “Ъ” рассказал главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Филашихин

Фото: из личного архива Вячеслав Филашихин

Фото: из личного архива

— Можно ли назвать избыточным текущее среднедушевое потребление алкоголя в России?

— В России оно составляет от 8 до 10 литров чистого спирта на человека в год. Показатель можно назвать избыточным, если сравнивать с общемировым, менее 1 литра. Если сравнивать с Европой, где на человека приходится более 10 литров в год, то нормальным или умеренным. С точки зрения медицины любое, даже однократное и в маленьких количествах употребление несет вред здоровью. Поэтому любой уровень чрезмерный.

— Почему употребление алкоголя растет?

— Оно снижалось до 2020 года, а после мы увидели рост продаж спиртных напитков и увеличение доли пьющих граждан. Здесь много причин. Есть социальные факторы: пандемия, СВО, экономические изменения, некоторые отмечают увеличение доходов населения. Растет количество психотравмирующих и стрессовых воздействий, увеличивается уровень тревожности, становится больше невротических расстройств. Алкоголь в малых дозах обладает успокоительным, противотревожным действием.

— В каких регионах проблема стоит острее?

— Острее проблема всегда была выражена в северных и северо-восточных регионах. Это Сахалин, Чукотка, Карелия. Практически отсутствует она на юге, например, Кавказе. В суровом климате алкоголь — доступный и быстрый способ согреться, здесь нет альтернативных способов получения удовольствия, много «вахтовиков», а у местного населения часто быстро развивается зависимость. На юге распространен ислам и традиция домашнего приготовления алкогольных напитков. Употребление последнего не отражается в статистике продаж.

— Многие регионы сейчас вводят на уровне субъектов ограничения на продажу алкоголя. Это оправдано с точки зрения снижения потребления?

— Это может снизить количество легально продаваемого алкоголя. Но полностью проблему не решит. Если меры сопровождать работой по профилактике алкоголизма и развитию здорового образа жизни, они могут дать положительный эффект.

— Стоит ли в целом подходить к ограничениям на продажу алкоголя на региональном уровне или важно, чтобы это был вопрос федерального регулирования?

— Нужны меры и на местном, и на общегосударственном уровне. Значительная доля заболеваний сопряжена с употреблением алкоголя: гипертония, ожирение, панкреатит, гепатит, цирроз печени, инсульты и инфаркты. Это определяет снижение длительности и качества жизни, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. В итоге все это ухудшает демографическую ситуацию. Значительная часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

— Какие меры в целом можно считать эффективными для ограничения потребления алкоголя?

— Это формирование негативного отношения к алкоголю у людей, которые еще не начали его употреблять. Важно создавать и позитивное восприятие здорового образа жизни, трезвости и заботы о здоровье. Для тех, кто уже употребляет алкоголь, следует увеличивать доступность медицинской помощи. Выявление заболеваний на начальных этапах может способствовать добровольному отказу от спиртного. Тех, у кого уже развилась болезнь, нужно спасать. Здесь ограничение продажи алкоголя не действует. Нужны пропаганда, работа с близкими, увеличение доступности помощи, борьба со стигматизацией.

— Какие популярные меры, напротив, совсем не работают?

— Все дают свой эффект.

— В России и других странах реализовывались антиалкогольные кампании. Принято считать, что они давали только негативный эффект. Вы согласны?

— Радикальные меры по полному запрету алкоголя могут дать позитивный эффект спустя десятилетия. Негативный же эффект будет заключаться в увеличении употребления других доступных психоактивных веществ. В 1980-х годах в СССР проводилась антиалкогольная кампания, ее негативные последствия у всех «на слуху»: вырубали виноградники, распространилось самогоноварение, отравления суррогатами. Но специалисты отмечали и снижение числа алкогольных психозов, улучшение демографической ситуации, уменьшение преступности.

Интервью взяла Виктория Колганова