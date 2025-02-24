В зеркальных пошлинах отражаются риски
Мониторинг мировой экономики
Введение США зеркальных пошлин против торговых партнеров обернется серьезными потрясениями как минимум для части развивающихся стран, констатирует вашингтонский Institute of International Finance (IIF). Напомним, Дональд Трамп намерен уже в апреле развернуть ограничения против государств, в которых действуют высокие пошлины на американские товары. Чтобы оценить их уязвимость при реализации этих планов, в IIF проанализировали степень их тарифной асимметрии (то есть разрыва между средневзвешенными пошлинами, введенными государствами в отношении американских товаров, и аналогичными встречными мерами), а также уровень зависимости от США как от экспортного рынка.
Наиболее заметно зеркальные пошлины повлияют на экономику Мексики, следует из расчетов IIF. Хотя тарифная асимметрия в ней оценивается в 5 п. п. (это не самый заметный разрыв, см. график), зависимость страны от Соединенных Штатов значительна: в 2024 году экспорт Мексики в соседнюю страну обеспечивал более 20% ее ВВП. В зоне риска и Таиланд: его поставки в США составляют 11,6% ВВП страны, а разница в ставках пошлин — 5,3 п. п. По этим же двум критериям серьезными последствия могут оказаться также для Колумбии, Чили и Эквадора. Риски сохраняются и для Индии: при тарифной асимметрии почти в 15 п. п. страна опирается на американский спрос на целый ряд товаров, в том числе на фармацевтическую продукцию.
Наиболее же зависимый от американского рынка Вьетнам (поставки в США обеспечивают 30% его ВВП) от новой политики господина Трампа, вероятно, не пострадает: существенной разницы в уровне взаимных пошлин для него не фиксируется. Ограниченны риски и для Южной Кореи. Хотя в государстве наблюдается заметный дисбаланс тарифов (более 14 п. п.), большая часть ограничений, развернутых в Южной Корее, касается американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров (именно для них введены высокие пошлины, которые могут быть «отзеркалены»), основными же категориями экспорта в США остаются электроника и промышленное оборудование.
Как отмечают в IIF, в целом серьезность последствий зеркальных пошлин для развивающихся стран будет зависеть от их готовности к активным переговорам с США, пересмотра условий торговли, а также диверсификации экспорта.