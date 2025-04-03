Пошлины Трампа: страны и проценты

3 апреля президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин на импорт из 185 стран, пообещав наступление «золотого века» в Америке и конец «десятилетий грабежа» со стороны друзей и врагов. В отношении каких стран вводятся пошлины — в инфографике «Ъ».

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Пошлина в 10% на импорт из 185 стран заработает с 5 апреля. Также вводятся повышенные «зеркальные» пошлины до 50% на поставки из государств, применявших в торговле с США несимметричные торговые ограничения. Эти тарифы вступят в силу в полночь 9 апреля.

Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Далее идут Камбоджа (49%), Лаос (48%), Мадагаскар (47%), Вьетнам (46%), Шри-Ланка (46%). В отношении Китая вводятся пошлины в 34%, стран Евросоюза — в 20%.

Россия в тарифный список не включена. Пошлины затронут ряд стран бывшего СССР: Молдавию (31%), Казахстан (27%), Украину, Грузию, Азербайджан, Армению, Туркменистан, Киргизию и Таджикистан (по 10%).