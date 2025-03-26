Импорт разошелся по отраслям и регионам

Российские предприятия и регионы сильно различаются по степени зависимости от импорта. В целом она падает, но в некоторых субъектах РФ и отдельных отраслях — растет. Меняется и характер такой зависимости — на смену закупкам комплектующих приходит «привязка» к иностранным технологиям и оборудованию. Причина — отсутствие в РФ многих промежуточных товаров и опыта увязки инжиниринга и возможностей внутреннего производства, говорится в свежей публикации авторов из РАНХиГС в журнале Новой экономической ассоциации. В отличие от прежних «опросных» исследований импортозамещения, авторы изучали тему по реальным данным о закупках импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работа Дмитрия Землянского и Валерии Чуженьковой «Производственная зависимость от импорта в регионах России после 2022 года», опубликованная в журнале Новой экономической ассоциации, нетипична для популярной в последние годы темы экономических последствий санкций, так как опирается не на «опросные», как, например, ранние исследования ВШЭ и Банка России, а на фактические данные о закупках компаний, в том числе в разбивке по регионам. Авторы изучали отраслевые аспекты влияния предыдущей, «крымской» волны санкций еще на материале 2005–2021 годов и отмечают, что результаты согласуются с находками нового исследования — так, сильнее всего на импорт опираются регионы с развитым автопромом, а слабее всего — удаленные от внешних рынков, с высокой долей малого и среднего предпринимательства и теневой экономики.

Предметом анализа в работе обозначена «производственная зависимость от импорта» (ПЗИ), которая оценивается по доле покупок иностранной продукции в производственных расходах предприятий, оцененной по данным Росстата — как и динамика выпуска. Всего в 2023 году сокращение ПЗИ в сравнении с довоенным 2021 годом произошло в 47 регионах, максимальное — в Калининградской (57,5 процентного пункта, п. п.), Калужской (27,6 п. п.), Ленинградской (17,9 п. п.), Владимирской области (16,2 п. п.) и в Приморском крае (33,2%). Усиление же зависимости от импорта за тот же период зафиксировано в 29 субъектах РФ, в 10 регионах рост составил более 5 п. п.— это Вологодская (34,5 п. п.), Брянская (17,6 п. п.), Воронежская (13,6 п. п.) области, Северная Осетия (15,5 п. п.) и Еврейская автономная область (7,3%).

Среди выводов работы — подтверждение тезиса об общем снижении зависимости выпуска от импорта: в 2023 году доля затрат на него в общих затратах на материалы, оборудование и комплектующие составляла 7,6%, что на 4,5 п. п. меньше, чем в 2021 году. Вклад иностранных и совместных компаний в импорт комплектующих и сырья также снижается — почти в два раза.

Сильнее всего импортозависимость слабеет в секторах, где в последние два года росло производство: это «выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий» (рост на 52,5% к 2021 году при снижении ПЗИ на 17,5%). Схожая картина и в производстве «машин и оборудования, не включенных в другие группировки, кожи и изделий из кожи и обрабатывающей промышленности в целом», пишут авторы. Ранее в ЦМАКП отмечали, что рост выпуска в РФ затронул во многом совпадающие с этим перечнем ВПК и связанные отрасли, но не гражданскую промышленность. В работе это иллюстрирует пример Свердловской области с высокой долей ВПК — в 2023 году ПЗИ в регионе составила лишь 1,47%, хотя «более ранние значения здесь всегда превышали средние по стране — 13%». Также с опережением снижали импортозависимость регионы, где иностранцы были вынуждены выйти из совместных предприятий и прекратить закупки иностранного оборудования для инвестпроектов (пример — Сахалин, где зависимость от импорта упала ниже 1%, хотя еще в 2019–2021 годах превышала 20%).

В то же время, по данным авторов, промышленному сектору РФ пока удается заместить лишь «локальные компоненты продукции» и отдельные комплектующие — «про полномасштабное импортозамещение средств производства и отдельных крупных производств… говорить пока преждевременно». В ряде же отраслей выявлено и встречное движение — усиление зависимости от иностранных поставок. Примеры — добыча угля (на 5 п. п.), производство табачных и текстильных изделий (4,3 п. п. и 0,2 п. п. соответственно), а также выпуск фармацевтических и ветеринарных средств (0,7 п. п.) Причина отчасти статистическая — рост цен при падении курса рубля и удорожание логистики: в этих отраслях исторически работает преимущественно иностранное оборудование, что поддерживает зависимость от импорта (в фармацевтике — 50,9%, в производстве табачных изделий — 65,4%). В угольных компаниях ранее также 93% компаний говорили о «высокой» и «очень высокой» потребности в иностранном оборудовании.

Еще один эффект готовности РФ только к замене отдельных импортных комплектующих, но не технологических цепочек, проявился в том, что в 2022–2023 годах максимальный рост импортозависимости показали регионы, где реализуются крупные проекты,— Вологодская (38,2%, инвестпроект «Северстали» по модернизации Череповецкого комбината китайским оборудованием), Брянская (22,7%, проекты в АПК и крупноузловая сборка китайских грузовиков BAW 3), Тверская области (19,4%) и Северная Осетия (19,4%). Де-факто речь идет о том, что новые проекты по-прежнему опираются на готовые импортные решения, источником которых вместо глобального рынка безальтернативно стал Китай. Ту же проблему авторы видят в регионах со специализацией на добыче энергоресурсов, хотя она и «маскируется» низкой зависимостью от импорта (менее 3%) — важнее, однако, «зависимость от импортных поставщиков технологий, а не масштабы закупки комплектующих и оборудования», говорится в работе.

Олег Сапожков