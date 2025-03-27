«Эксперты ожидают масштабных сокращений в американских компаниях»

Объявление о введении 25-процентных пошлин на автомобили, сделанные за пределами США, широко освещается в странах, против которых эта мера и направлена. Кто-то успокаивает себя тем, что от пошлин пострадают и американцы, кто-то называет решение коренным разворотом в отношениях США с союзниками. Кто-то отмечает, что тарифы косвенным образом ударят и по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили в порту Йокогамы

Фото: Issei Kato / Reuters Автомобили в порту Йокогамы

Фото: Issei Kato / Reuters

Тарифы Трампа вынуждают Японию рассмотреть «все возможные варианты»

Японские производители автомобилей реагируют на это объявление настороженно… Сдержанный ответ индустрии отражает непростое положение: компаниям необходимо встать на сторону американской общественности как основного оператора бизнеса в США, но в то же время их беспокоит влияние пошлин на их внутренние операции… По мнению экономистов, Япония, скорее всего, рассмотрит возможность добровольного ограничения экспорта, обязательства по увеличению импорта таких товаров, как природный газ, зерно и мясо, а также замену российского природного газа на газ из США.

Выведенные из равновесия Трампом союзники Америки переходят в режим защиты

Новые пошлины на автомобили ведут к напряжению отношений с союзниками США и углубляют сомнения в надежности Америки как партнера... Неожиданный план президента Трампа… не только нарушит цепочки поставок. Он также усилит гнев и отчуждение среди союзников США по всему миру и будет подталкивать к ответным мерам… Для стран, которые десятилетиями доверяли Америке и связывали свою экономику и планы обороны с обещаниями Вашингтона, это ощущается как момент коренного разворота.

Тарифный шок Трампа для BMW, Mercedes и VW

(Вчерашнее.— «Ъ») заявление — дальнейший этап в эскалации торгового конфликта, который Трамп успел затеять в отношении важных торговых партнеров за короткое время своего второго срока… Экономисты теперь ждут роста цен на автомобили в США, так как компании попытаются переложить пошлины на потребителей.

Трамп: 25-процентный тариф на импортные автомобили

Произведенные в Южной Корее автомобили не облагались тарифами с 2016 года в рамках корейско-американского соглашения о свободной торговле… Особенно беспокоит то, что бремя южнокорейских компаний увеличится, если ставка взаимных тарифов будет выше, чем у конкурентов, таких как Германия и Япония. По этой причине глава Hyundai Motor лично объявил в Белом доме 24 марта, что в ближайшие четыре года инвестирует $21 млрд в США, чтобы расширить там производственные мощности компании с нынешних 700 тыс. автомобилей до 1,2 млн.

Трамп наносит удар по основе соглашения между США, Мексикой и Канадой

С… вчерашним подписанием указа… о «постоянных тарифах» в размере 25% на все автомобили, не произведенные в США, Трамп… ломает основу соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое сегодня поддерживает североамериканскую экономику.

Трамп: тариф 25% на импортные автомобили! Запасы автомобилей падают, союзники хотят отомстить

Тарифная политика Трампа — серьезный удар по автомобильной индустрии, и рост издержек на производство автомобилей приведет к ограничению спроса, особенно потому, что потребители находятся в слабом финансовом положении… Ожидаются масштабные сокращения в американских автомобильных компаниях и компаниях по производству комплектующих.

Трамп окончательно вводит 25-процентные тарифы на автомобили

Это пугающая перспектива для сотен тысяч канадцев, чья работа связана с автомобильной отраслью, крупнейшей производственной индустрией в Канаде и вторым по величине источником экспорта в США после нефти. Посреди всей этой сбивающей с толку неразберихи тарифов с поразительной ясностью выделяется одна цель…Усложнить жизнь тем компаниям, которые экспортируют продукцию в США, чтобы они просто-напросто сдались и перенесли свое производство в США.

Подготовили Алена Миклашевская и Яна Рождественская