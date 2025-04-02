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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:57

«День освобождения США» в процентах. Главное о таможенных пошлинах Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных таможенных пошлин для разных стран мира. Взамен он обещает наступление «золотого века» в США и конец «десятилетий грабежа» со стороны друзей и врагов Штатов. Россия в перечне стран отсутствует. О чем сказал господин Трамп в Розовом саду Белого дома и какие тарифы установил для разных стран — в подборке «Ъ».

  • США вводят таможенные пошлины по принципу взаимности в отношении всех стран — это день освобождения США.
  • США вводят пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей к ним.
  • Для готовых автомобилей пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
  • США вводят пошлины в 25% на весь импорт компьютеров, включая ноутбуки и настольные устройства.
  • США вводят 20%-е пошлины на товары из ЕС.
  • США вводят базовый тариф в 10% на импортные товары из всех стран мира.
  • США предлагают странам производить продукт у них для понижения тарифной ставки до нуля.
  • Более высокие налоговые ставки будут введены для других стран, которые считаются отстающими в торговле.
  • США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.
  • США создадут механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.
  • Пошлины приведут к «золотому веку» для США, в страну «с шумом» вернутся рабочие места и фабрики. Цены для потребителей будут ниже.

Размеры тарифов:

  • Великобритания — 10%
  • Украина — 10%
  • Бразилия — 10%
  • Сингапур — 10%
  • Чили — 10%
  • Австралия — 10%
  • Перу — 10%
  • Египет — 10%
  • Саудовская Аравия — 10%
  • Эль-Сальвадор — 10%
  • Новая Зеландия — 10%
  • Аргентина — 10%
  • Турция — 10%
  • Гватемала — 10%
  • Гондурас — 10%
  • Морокко — 10%
  • Тринидад и Тобаго — 10%
  • Норвегия — 15%
  • Израиль — 17%
  • Филиппины — 17%
  • Никарагуа — 18%
  • ЕС — 20%
  • Иордания — 20%
  • Кот-д’Ивуар — 21%
  • Япония — 24%
  • Малайзия — 24%
  • Южная Корея — 25%
  • Казахстан — 27%
  • Тунис — 28%
  • Пакистан — 29%
  • Южная Африка — 30%
  • Швейцария — 31%
  • Тайвань — 32%
  • Индонезия — 32%
  • Китай — 34%
  • Бангладеш —34%
  • Таиланд — 36%
  • Сербия — 37%
  • Ботсвана — 37%
  • Шри-Ланка — 44%
  • Мьянма — 44%
  • Вьетнам — 46%
  • Мадагаскар — 47%
  • Лаос — 48%
  • Камбоджа — 49%

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