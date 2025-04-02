«День освобождения США» в процентах. Главное о таможенных пошлинах Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных таможенных пошлин для разных стран мира. Взамен он обещает наступление «золотого века» в США и конец «десятилетий грабежа» со стороны друзей и врагов Штатов. Россия в перечне стран отсутствует. О чем сказал господин Трамп в Розовом саду Белого дома и какие тарифы установил для разных стран — в подборке «Ъ».

США вводят таможенные пошлины по принципу взаимности в отношении всех стран — это день освобождения США.

США вводят пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей к ним.

Для готовых автомобилей пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

США вводят пошлины в 25% на весь импорт компьютеров, включая ноутбуки и настольные устройства.

США вводят 20%-е пошлины на товары из ЕС.

США вводят базовый тариф в 10% на импортные товары из всех стран мира.

США предлагают странам производить продукт у них для понижения тарифной ставки до нуля.

Более высокие налоговые ставки будут введены для других стран, которые считаются отстающими в торговле.

США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.

США создадут механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.

Пошлины приведут к «золотому веку» для США, в страну «с шумом» вернутся рабочие места и фабрики. Цены для потребителей будут ниже.

Размеры тарифов: