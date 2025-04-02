обновлено 23:57
«День освобождения США» в процентах. Главное о таможенных пошлинах Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных таможенных пошлин для разных стран мира. Взамен он обещает наступление «золотого века» в США и конец «десятилетий грабежа» со стороны друзей и врагов Штатов. Россия в перечне стран отсутствует. О чем сказал господин Трамп в Розовом саду Белого дома и какие тарифы установил для разных стран — в подборке «Ъ».
- США вводят таможенные пошлины по принципу взаимности в отношении всех стран — это день освобождения США.
- США вводят пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей к ним.
- Для готовых автомобилей пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
- США вводят пошлины в 25% на весь импорт компьютеров, включая ноутбуки и настольные устройства.
- США вводят 20%-е пошлины на товары из ЕС.
- США вводят базовый тариф в 10% на импортные товары из всех стран мира.
- США предлагают странам производить продукт у них для понижения тарифной ставки до нуля.
- Более высокие налоговые ставки будут введены для других стран, которые считаются отстающими в торговле.
- США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.
- США создадут механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.
- Пошлины приведут к «золотому веку» для США, в страну «с шумом» вернутся рабочие места и фабрики. Цены для потребителей будут ниже.
Размеры тарифов:
- Великобритания — 10%
- Украина — 10%
- Бразилия — 10%
- Сингапур — 10%
- Чили — 10%
- Австралия — 10%
- Перу — 10%
- Египет — 10%
- Саудовская Аравия — 10%
- Эль-Сальвадор — 10%
- Новая Зеландия — 10%
- Аргентина — 10%
- Турция — 10%
- Гватемала — 10%
- Гондурас — 10%
- Морокко — 10%
- Тринидад и Тобаго — 10%
- Норвегия — 15%
- Израиль — 17%
- Филиппины — 17%
- Никарагуа — 18%
- ЕС — 20%
- Иордания — 20%
- Кот-д’Ивуар — 21%
- Япония — 24%
- Малайзия — 24%
- Южная Корея — 25%
- Казахстан — 27%
- Тунис — 28%
- Пакистан — 29%
- Южная Африка — 30%
- Швейцария — 31%
- Тайвань — 32%
- Индонезия — 32%
- Китай — 34%
- Бангладеш —34%
- Таиланд — 36%
- Сербия — 37%
- Ботсвана — 37%
- Шри-Ланка — 44%
- Мьянма — 44%
- Вьетнам — 46%
- Мадагаскар — 47%
- Лаос — 48%
- Камбоджа — 49%