Песков заявил об отсутствии планов по новым гуманитарным миссиям после Алешек
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, по оценке российской стороны, прошла успешно. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец проделали большую работу. Однако планов по аналогичным миссиям и инициативам в будущем пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Господина Пескова также попросили прокомментировать сообщения о том, что российская армия использовала режим тишины в Алешках для перегруппировки сил. «С такими вопросами следует обращаться в наше военное ведомство»,— отреагировал пресс-секретарь на брифинге.
Дмитрий Песков добавил, что ВСУ могли использовать перемирие для такой же перегруппировки. «Это совершенно обычная практика в таких ситуациях»,— пояснил представитель президента.
Режим тишины в Алешках действовал с 4:00 мск 27 октября до конца дня 1 ноября. Из города выехали более 750 человек: часть жителей отправилась в пункты временного размещения в Симферополе, других доставили рейсами из Анапы в Гомель для дальнейшего переезда на Украину. Тем, кто решил остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь. Договоренности о перемирии удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.