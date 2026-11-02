Песков заявил об отсутствии планов по новым гуманитарным миссиям после Алешек

Режим тишины в Алешках действовал с 4:00 мск 27 октября до конца дня 1 ноября. Из города выехали более 750 человек: часть жителей отправилась в пункты временного размещения в Симферополе, других доставили рейсами из Анапы в Гомель для дальнейшего переезда на Украину. Тем, кто решил остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь. Договоренности о перемирии удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.